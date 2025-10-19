Пассажир взорвал гранату в столичной подземке

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве, пишет Telegram-канал «112». По его данным, инцидент произошел в дневные часы на станции «Юго-Западная».

По предварительной информации, пассажир зашел в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них. Очевидцы рассказали, что осколки задели ребенка. Пассажира удалось задержать. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека погибли в результате взрыва в частном жилом доме на территории Ленинского района Волгоградской области. Причиной ЧП стала детонация гранаты. Четверо пострадавших, включая троих несовершеннолетних, были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивалось как стабильное.

До этого в Ленинградской области во время ремонта квартиры в одном из домов Гатчины обнаружили тайник с двумя гранатами, завернутыми в чертежную бумагу. Боеприпасы, выпущенные полвека назад, были спрятаны в стене. Прежняя хозяйка квартиры умерла, и жилье перешло к родственнице, которая его продала.