Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 15:47

Пассажир взорвал гранату в столичной подземке

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве, пишет Telegram-канал «112». По его данным, инцидент произошел в дневные часы на станции «Юго-Западная».

По предварительной информации, пассажир зашел в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них. Очевидцы рассказали, что осколки задели ребенка. Пассажира удалось задержать. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека погибли в результате взрыва в частном жилом доме на территории Ленинского района Волгоградской области. Причиной ЧП стала детонация гранаты. Четверо пострадавших, включая троих несовершеннолетних, были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивалось как стабильное.

До этого в Ленинградской области во время ремонта квартиры в одном из домов Гатчины обнаружили тайник с двумя гранатами, завернутыми в чертежную бумагу. Боеприпасы, выпущенные полвека назад, были спрятаны в стене. Прежняя хозяйка квартиры умерла, и жилье перешло к родственнице, которая его продала.

метро
гранаты
взрывчатки
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лувре после ограбления началась паника
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Стало известно большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области
Сальдо анонсировал начало освобождения Херсона
Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий
Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа
Назван возможный срок обрушения обороны ВСУ
Пассажир взорвал гранату в столичной подземке
Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча
В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника
Дочь Амирамова на похоронах отца в Израиле произнесла его последние слова
Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч
Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве
Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым
Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку
«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси
Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»
В РЭУ имени Плеханова отреагировали на слухи о вызывающих танцах студентов
Европа сократила помощь Украине на 40%
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.