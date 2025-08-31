День знаний — 2025
Россиянка во время ремонта квартиры обнаружила «взрывной» тайник

В Гатчине при ремонте квартиры хозяйка нашла тайник с гранатами в стене

В ходе ремонта квартиры в одном из домов Гатчины в Ленинградской области был обнаружен тайник в стене, внутри которого находились две гранаты, аккуратно завернутые в чертежную бумагу, передает «78». По словам владелицы квартиры, боеприпасы были спрятаны в стене.

Я купила квартиру, начала делать ремонт и нашла (гранаты. — NEWS.ru). <…> Это было зашито в стене, — рассказала женщина.

По предварительным данным, гранаты были произведены в 1975 году. По данным издания, предыдущая владелица квартиры умерла, и жилье перешло к ее родственнице, которая его продала. Сотрудники полиции провели с ней беседу, но она не смогла объяснить, откуда взялись боеприпасы. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее житель штата Нью-Гэмпшир в ванной комнате своего дома обнаружил соседского питона. Мужчина увидел змею на унитазе, когда зашел в туалет. Сотрудники экстренных служб эвакуировали питона из жилого помещения.

До этого китаянка вернулась домой и обнаружила, что ее кухня полна живых цыплят. Перед поездкой девушка оставила дома около 90 магазинных яиц, а по возвращении обнаружила, что из них вылупилось около 70 птенцов.

