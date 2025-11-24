День матери
24 ноября 2025 в 12:04

В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана

В Ленобласти задержали работавшего на Украину диверсанта-наркомана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ленинградской области был задержан мужчина, который совершил поджог вышки сотовой связи по заказу кураторов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Злоумышленник действовал в интересах террористических группировок Украины.

Силовики задержали местного жителя 1985 года рождения, который по заданию членов террористических группировок Украины поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области, — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что задержанный представляет собой «типичный пример вербовки»: это ранее судимый, наркозависимый и безработный человек. Мотивом для совершения преступления стало денежное вознаграждение, которое, по словам источника, диверсанту в итоге так и не выплатили. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее в Алтайском крае сотрудники силовых структур предотвратили диверсию на железной дороге, которую готовили по заказу украинских спецслужб. Преступники, увидев правоохранителей, открыли стрельбу и впоследствии были ликвидированы ответным огнем.

