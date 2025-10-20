Пряный свекольный салат с изюмом и медовой заправкой — взрыв вкуса!

Для приготовления этого нежного свекольного салата сначала отварите свеклу и морковь до мягкости, затем дайте им остыть. Овощи натрите на крупной терке, чтобы получить приятную текстуру. К тертым овощам добавьте изюм кишмиш, который предварительно нужно замочить в теплой воде или слегка распарить, чтобы он стал мягким и сочным.

Для заправки соедините в отдельной миске 2 ч. л. жидкого меда, 2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока и добавьте маленькими щепотками паприку, молотый кумин, корицу и щепотку кайенского перца — эта смесь придаст салату тонкий пряный аромат и легкую остроту.

Вылейте медово-пряную заправку на натертые овощи с изюмом, аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались ароматами. Не забудьте слегка посолить по вкусу.

Для финального акцента украсьте салат свежими листочками мяты, которые добавят свежесть и пикантность. Такой салат станет отличным дополнением к осеннему столу, объединяя сладость, пряность и легкую кислинку в одном блюде.

