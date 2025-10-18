Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет! Эта маринованная капуста со свеклой станет ярким акцентом вашего стола! Невероятно красивые розовые слои, пикантно-сладкий вкус и хрустящая текстура покорят с первой пробы. Простой рецепт, который превращает обычные овощи в изысканную закуску, достойную ресторанной подачи.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1,5 кг
- Свекла — 1 шт. (крупная)
- Уксус 9% — 200 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Чеснок — 7 зубчиков
- Сахар — 150 г
- Соль — 2 ст. л.
- Перец душистый — 4 горошины
- Гвоздика — 3 бутона
- Лавровый лист — 3 шт.
- Перец красный острый — 1 шт.
- Вода — 1 л
Приготовление
- Капусту нарежьте брусочками, свеклу — тонкими пластинами, чеснок разрежьте пополам. Плотно уложите в стерилизованную банку слоями: капуста, свекла, чеснок. Влейте уксус и растительное масло. Для маринада доведите до кипения воду с сахаром, солью и специями. Залейте кипящим маринадом капусту.
- Оставьте при комнатной температуре на 24 часа, затем уберите в холодильник еще на сутки. Подавайте, заправив луком и дополнительным маслом по желанию.
Ранее мы готовили тарталетки с селедкой и свекольной начинкой. Закуска за 15 минут.