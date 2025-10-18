Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 08:00

Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет! Эта маринованная капуста со свеклой станет ярким акцентом вашего стола! Невероятно красивые розовые слои, пикантно-сладкий вкус и хрустящая текстура покорят с первой пробы. Простой рецепт, который превращает обычные овощи в изысканную закуску, достойную ресторанной подачи.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1,5 кг
  • Свекла — 1 шт. (крупная)
  • Уксус 9% — 200 мл
  • Масло растительное — 100 мл
  • Чеснок — 7 зубчиков
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Перец душистый — 4 горошины
  • Гвоздика — 3 бутона
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец красный острый — 1 шт.
  • Вода — 1 л

Приготовление

  1. Капусту нарежьте брусочками, свеклу — тонкими пластинами, чеснок разрежьте пополам. Плотно уложите в стерилизованную банку слоями: капуста, свекла, чеснок. Влейте уксус и растительное масло. Для маринада доведите до кипения воду с сахаром, солью и специями. Залейте кипящим маринадом капусту.
  2. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа, затем уберите в холодильник еще на сутки. Подавайте, заправив луком и дополнительным маслом по желанию.

Ранее мы готовили тарталетки с селедкой и свекольной начинкой. Закуска за 15 минут.

капуста
свекла
маринование
простой рецепт
закуска
овощи
