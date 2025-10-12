Тарталетки с селедкой и свекольной начинкой: закуска за 15 минут! Эти тарталетки с селедкой станут изысканным украшением вашего праздничного стола! Элегантная закуска, которая готовится быстро, но производит впечатление ресторанного блюда.
Ингредиенты
- Тарталетки песочные — 8 шт.
- Сельдь соленая — 100 г
- Свекла вареная — 200 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Салат листовой — 3 листа
- Укроп — для украшения
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Отварную свеклу натрите на мелкой терке и смешайте с майонезом, пропущенным через пресс чесноком и черным перцем. Филе сельди нарежьте аккуратными мелкими кубиками. На дно каждой тарталетки положите по половинке листа салата.
- Сверху равномерно распределите свекольную массу, слегка утрамбовывая. Украсьте кусочками сельди и веточками укропа. Подавайте сразу или охладите в холодильнике 20-30 минут перед подачей.
