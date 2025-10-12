Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:00

Тарталетки с селедкой и свекольной начинкой: закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарталетки с селедкой и свекольной начинкой: закуска за 15 минут! Эти тарталетки с селедкой станут изысканным украшением вашего праздничного стола! Элегантная закуска, которая готовится быстро, но производит впечатление ресторанного блюда.

Ингредиенты

  • Тарталетки песочные — 8 шт.
  • Сельдь соленая — 100 г
  • Свекла вареная — 200 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Салат листовой — 3 листа
  • Укроп — для украшения
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Отварную свеклу натрите на мелкой терке и смешайте с майонезом, пропущенным через пресс чесноком и черным перцем. Филе сельди нарежьте аккуратными мелкими кубиками. На дно каждой тарталетки положите по половинке листа салата.
  2. Сверху равномерно распределите свекольную массу, слегка утрамбовывая. Украсьте кусочками сельди и веточками укропа. Подавайте сразу или охладите в холодильнике 20-30 минут перед подачей.

Ранее мы делились рецептом засолки сельди. Получается нежная, как масло, и тает во рту.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
