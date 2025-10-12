Тарталетки с селедкой и свекольной начинкой: закуска за 15 минут

Тарталетки с селедкой и свекольной начинкой: закуска за 15 минут! Эти тарталетки с селедкой станут изысканным украшением вашего праздничного стола! Элегантная закуска, которая готовится быстро, но производит впечатление ресторанного блюда.

Ингредиенты

Тарталетки песочные — 8 шт.

Сельдь соленая — 100 г

Свекла вареная — 200 г

Майонез — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Салат листовой — 3 листа

Укроп — для украшения

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Отварную свеклу натрите на мелкой терке и смешайте с майонезом, пропущенным через пресс чесноком и черным перцем. Филе сельди нарежьте аккуратными мелкими кубиками. На дно каждой тарталетки положите по половинке листа салата. Сверху равномерно распределите свекольную массу, слегка утрамбовывая. Украсьте кусочками сельди и веточками укропа. Подавайте сразу или охладите в холодильнике 20-30 минут перед подачей.

