19 октября 2025 в 22:30

Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе

Салат, который впечатляет всех гостей — тыква и орехи в составе Салат, который впечатляет всех гостей — тыква и орехи в составе Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из тыквы со шпинатом и грецкими орехами — отличное сочетание вкуса и пользы. Для приготовления потребуется 200 граммов тыквы, 50 граммов свежего шпината, 30 граммов грецких орехов и одна столовая ложка оливкового масла.

Тыкву нарезают небольшими кубиками и слегка обжаривают на масле до мягкости и золотистой корочки, затем остужают. Шпинат промывают и укладывают в салатник, добавляют тыкву и измельченные грецкие орехи. Все ингредиенты аккуратно перемешиваются и при желании слегка заправляются оливковым маслом и щепоткой соли.

Такой салат из тыквы со шпинатом и грецкими орехами сочетает сладость тыквы, свежесть шпината и насыщенный ореховый вкус, создавая гармоничный баланс.

Салат из тыквы со шпинатом и грецкими орехами получается легким, питательным и ароматным, красиво смотрится на столе и подходит как для буднего обеда, так и для праздничного ужина. Простота рецепта и гармония ингредиентов делают салат любимым выбором для здорового питания.

Ранее мы рассказали, как приготовить кето-боул на завтрак.

Елизавета Семерина
Е. Семерина
