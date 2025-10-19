Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 17:00

Обалденный салат «Невеста» с пекинкой — этот салат съедят без ничего! Вместо ужина и перекуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Невеста» — это свежий, сытный и очень простой в приготовлении салат, который станет отличным дополнением к любому обеду или ужину. Он сочетает в себе хрустящую пекинскую капусту, ароматную варено-копченую колбасу, нежный консервированный горошек и пикантную нотку горчицы. Этот салат хорош тем, что его можно приготовить буквально за 15 минут, а ингредиенты для него легко найти в любом магазине. Заправленный майонезом с добавлением зернистой горчицы, он приобретает особый, слегка островатый вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеальный вариант, когда нужно быстро накрыть стол или разнообразить повседневное меню.

Приготовление

Для приготовления салата «Невеста» вам понадобится: 500 г пекинской капусты, 300 г варено-копченой колбасы, 1 банка консервированного горошка, 1 ч. л. зернистой горчицы, 100 г майонеза, соль и черный молотый перец по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Колбасу нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Горошек откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. В салатнице смешайте капусту, колбасу и горошек. Отдельно соедините майонез и горчицу, заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Не нужно ничего мариновать, эту закуску можно есть сразу: баклажаны по-китайски
Общество
Не нужно ничего мариновать, эту закуску можно есть сразу: баклажаны по-китайски
Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью
Семья и жизнь
Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью
Вкуснейшая скумбрия пряного посола. Идеально с отварной картошечкой или на бутерброд!
Общество
Вкуснейшая скумбрия пряного посола. Идеально с отварной картошечкой или на бутерброд!
Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день
Общество
Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день
Полкочана капусты и немного фарша! Бросаю на сковороду — на выходе вкусная и нежная запеканка по-фински. Простой рецепт
Общество
Полкочана капусты и немного фарша! Бросаю на сковороду — на выходе вкусная и нежная запеканка по-фински. Простой рецепт
салаты
закуски
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия побеждает»: в Норвегии сделали выводы о ходе конфликта на Украине
Трамп ответил, смогут ли США урегулировать конфликт на Украине
«Что-то заберет»: Трамп рассказал, чем закончится кризис на Украине
В Петербурге произошло столкновение автобусов
Хуситы задержали в Йемене сотрудников миссии ООН
ВСУ атаковали работающий в поле трактор
Трамп обратился к Колумбии с серьезной угрозой из-за скандала с наркотиками
Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по Tomahawk
Раскрыто, сколько строений зачистили ВС России при освобождении Полтавки
«У врага мало резервов»: военэксперт об успехах России под Херсоном
Ограбление Лувра назвали «невыносимым унижением» для Франции
Трамп увидел еще одно решение для завершения конфликта на Украине
Во Франции нашли второе украденное из Лувра украшение
На Западе узнали о беспокойстве Казахстана насчет атаки ВСУ на завод
Мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро Москвы
В школах России введут 12-летку? Что известно, нюансы, кто за и кто против
«Высокая цена»: Кац пообещал жесткие ответные меры за нарушение перемирия
Замглавы Вологодской области устроил драку в Питере? Что за скандал, детали
Стало известно, как замглавы Вологодской области ввязался в драку в отеле
Девочка упала с эскалатора в ТЦ
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.