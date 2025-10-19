Обалденный салат «Невеста» с пекинкой — этот салат съедят без ничего! Вместо ужина и перекуса

Салат «Невеста» — это свежий, сытный и очень простой в приготовлении салат, который станет отличным дополнением к любому обеду или ужину. Он сочетает в себе хрустящую пекинскую капусту, ароматную варено-копченую колбасу, нежный консервированный горошек и пикантную нотку горчицы. Этот салат хорош тем, что его можно приготовить буквально за 15 минут, а ингредиенты для него легко найти в любом магазине. Заправленный майонезом с добавлением зернистой горчицы, он приобретает особый, слегка островатый вкус, который понравится и взрослым, и детям. Идеальный вариант, когда нужно быстро накрыть стол или разнообразить повседневное меню.

Приготовление

Для приготовления салата «Невеста» вам понадобится: 500 г пекинской капусты, 300 г варено-копченой колбасы, 1 банка консервированного горошка, 1 ч. л. зернистой горчицы, 100 г майонеза, соль и черный молотый перец по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Колбасу нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Горошек откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. В салатнице смешайте капусту, колбасу и горошек. Отдельно соедините майонез и горчицу, заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.

