Вкуснейшая скумбрия пряного посола. Идеально с отварной картошечкой или на бутерброд!

Этот рецепт скумбрии пряного посола — настоящая кулинарная бомба, которая превзойдет все ваши ожидания! Рыба получается настолько нежной, сочной и ароматной, что по вкусу действительно может соперничать с красной рыбой. Секрет успеха кроется в идеально сбалансированном рассоле и особой технике посола, которая позволяет раскрыть весь потенциал доступной скумбрии. Такую закуску не стыдно подать к праздничному столу, да и в будни она станет настоящим деликатесом. Приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат гарантированно поразит вас и ваших гостей.

Для приготовления вам понадобятся 2 крупные свежемороженые скумбрии, 1 литр воды, 5 столовых ложек соли, 3 столовые ложки сахара, 2 лавровых листа, 1 чайная ложка черного перца горошком, 1 чайная ложка душистого перца, 5–7 гвоздик и по желанию 1 чайная ложка кориандра. Сначала приготовьте рассол: в кипящую воду добавьте все специи, соль и сахар, проварите 2–3 минуты и полностью остудите. Скумбрию разморозьте, выпотрошите, удалите голову и тщательно промойте. Подготовленную рыбу сложите в стеклянную или эмалированную посуду, залейте холодным рассолом, чтобы он полностью покрывал рыбу. Оставьте в холодильнике на 2–3 суток, после чего переложите в чистую емкость без рассола и храните в холодильнике еще сутки перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.