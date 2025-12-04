Мой секрет идеальной малосольной скумбрии: вот как добиться нежного вкуса без лишних хлопот

Эту скумбрию я впервые попробовал в детстве у бабушки в гостях, и ее нежный вкус запомнился мне навсегда. Бабушка рассказывала, что этот рецепт передается в нашей семье от прабабушки, которая готовила такую рыбу к каждому большому празднику. Теперь я продолжаю эту традицию и всегда угощаю друзей собственноручно приготовленной скумбрией.

2 скумбрии размораживаю, промываю и нарезаю на порционные куски. 3 луковицы нарезаю тонкими кольцами. В глубокой миске смешиваю 500 мл воды с 2 ст. л. соли, добавляю 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 3 лавровых листа, по 5 горошин черного и душистого перца. Заливаю рыбу маринадом, перекладывая слои луком. Накрываю тарелкой и ставлю в холодильник на 24 часа. Подаю с отварным картофелем или как закуску.

