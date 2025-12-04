Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:10

Мой секрет идеальной малосольной скумбрии: вот как добиться нежного вкуса без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эту скумбрию я впервые попробовал в детстве у бабушки в гостях, и ее нежный вкус запомнился мне навсегда. Бабушка рассказывала, что этот рецепт передается в нашей семье от прабабушки, которая готовила такую рыбу к каждому большому празднику. Теперь я продолжаю эту традицию и всегда угощаю друзей собственноручно приготовленной скумбрией.

2 скумбрии размораживаю, промываю и нарезаю на порционные куски. 3 луковицы нарезаю тонкими кольцами. В глубокой миске смешиваю 500 мл воды с 2 ст. л. соли, добавляю 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 3 лавровых листа, по 5 горошин черного и душистого перца. Заливаю рыбу маринадом, перекладывая слои луком. Накрываю тарелкой и ставлю в холодильник на 24 часа. Подаю с отварным картофелем или как закуску.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Общество
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Общество
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Общество
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде
Здоровье/красота
Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Семья и жизнь
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
еда
рыба
рецепты
скумбрия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о возвращении России в G8
В России оценили идею внедрить биометрию в школах
Путин рассказал, как изменился мирный план США
Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»
Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»
ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе
Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем
Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию
Три человека погибли после смертельного маневра на трассе
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны
В Калифорнии разбился военный самолет
Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне
Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова
Путин раскрыл, как визит Уиткоффа в Москву связан с саммитом на Аляске
В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли
Чиновник пришел на встречу с россиянами и внезапно умер
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей
Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.