19 октября 2025 в 14:00

Полкочана капусты и немного фарша! Бросаю на сковороду — на выходе вкусная и нежная запеканка по-фински. Простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сытная капустно-мясная запеканка — настоящее спасение в промозглые осенние дни. Традиционное финское блюдо, которое готовят в северных регионах страны, сочетает в себе простоту и невероятную сытность. Нежная тушеная капуста, ароматный мясной фарш и рассыпчатый рис создают гармоничный ансамбль вкусов, а сливочный соус придает блюду особую мягкость. Идеально подходит для семейного ужина, когда хочется чего-то простого, но в то же время по-настоящему вкусного и согревающего.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г капусты, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г риса, 400 мл сливок, 50 г сливочного масла, соль, перец. Капусту нашинкуйте и обжарьте на масле до мягкости. Лук нарежьте и пассеруйте до прозрачности, добавьте фарш и обжарьте до готовности. Рис отварите до полуготовности. В форму для запекания выложите слоями: капусту, фарш с луком, рис. Посолите, поперчите. Залейте сливками. Запекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

