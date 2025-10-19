Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 09:28

Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не нужно недооценивать минтай! С этим рецептом со сливочным соусом дешевая рыба превратится в шедевр. Вкус получается бесподобным: нежное филе минтая с хрустящей корочкой идеально гармонирует с бархатным сливочным соусом, где горчица добавляет пикантность, а лимон — свежую цитрусовую ноту.

Вам понадобится: 4 филе минтая, 200 мл сливок 20%, 1 лимон, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, перец и укроп. Рыбу посолите, поперчите и обжарьте на разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Отдельно обжарьте измельченный чеснок, добавьте сливки, горчицу и сок половинки лимона, потомите 2–3 минуты. Верните рыбу в соус, прогрейте еще пару минут. Подавайте с долькой лимона и свежим укропом.

Это блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или рисом, а простота приготовления делает его идеальным для будничного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить мясные стожки под картофельной шубой: таким ужином семья наестся до отвала.

