07 декабря 2025 в 18:01

Этот кляр на майонезе сделает из минтая сочнейшую рыбку: элементарно и ничего не разваливается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот кляр на майонезе сделает из минтая сочнейшую рыбу. Элементарно и ничего не разваливается в процессе приготовления! Майонез в кляре не только сохраняет сочность рыбы, но и придает особую нежность и насыщенный вкус.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 4 ст. л. майонеза, 2 яйца, 5 ст. л. муки, соль, перец, специи для рыбы, растительное масло для жарки. Рыбу нарежьте на порционные кусочки, посолите и поперчите. Для кляра смешайте майонез, яйца и муку до консистенции густой сметаны — именно майонез создает плотную оболочку, которая не дает сокам испариться при жарке. Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и обжарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — нежное сочное филе минтая внутри и хрустящая ароматная корочка снаружи. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить немецкий ужин из сосисок и капусты: элементарный способ накормить большую семью за недорого.

Проверено редакцией
