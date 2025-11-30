День матери
Запеканку из минтая теперь делаю так: простой рецепт с сыром и яйцами. Вкусно — даже можно подать на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Запеканку из минтая теперь делаю так: простой рецепт с сыром и яйцами. Вкусно — даже можно подать на праздничный стол. Это блюдо стало для меня настоящим открытием в здоровом питании! Вся семья была в полном восторге, хотя обычно к рыбе относятся с прохладцей. Нежное филе минтая, ароматные овощи и сырная корочка — просто объедение!

Берем: филе минтая — 600 г, морковь — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., яйца — 4 шт., сметана — 2 ст. л., сыр моцарелла — 100 г, соль, перец, масло растительное.

Рыбное филе промываю, обсушиваю и нарезаю порционными кусочками. Морковь натираю на крупной терке, лук шинкую полукольцами и пассерую на масле до мягкости — овощи становятся сладкими и ароматными. Для заливки взбиваю яйца со сметаной до однородности, добавляю тертую моцареллу, соль и перец — получается нежная кремовая масса. В форму для запекания выкладываю слоями: сначала рыбное филе, затем овощную подушку и заливаю сырно-яичной смесью. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут до золотистой корочки.

Секрет: подаю горячей, украсив свежим укропом и дольками лимона. Идеально сочетается с картофельным пюре или легким салатом.

Ранее мы делились секретным рецептом рыбки. Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели.

Проверено редакцией
