25 ноября 2025 в 18:38

Немецкий ужин из сосисок и капусты: элементарный способ накормить большую семью за недорого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим немецкий ужин из сосисок и капусты. Это элементарный способ накормить большую семью за недорого. Классический рецепт невероятно прост!

Вам понадобится: 1 небольшой вилок белокочанной капусты, 6-8 сосисок, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, растительное масло, соль, перец и немного тмина по вкусу. Лук нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте тонко нашинкованную капусту и тушите под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте томатную пасту, специи и слегка обжаренные сосиски, нарезанные кружочками. Потушите все вместе еще 10 минут до полной готовности капусты.

Вкус этого блюда — это гармоничное сочетание сладковатой, нежной и ароматной тушеной капусты с пикантными и сочными сосисками. Это простое в приготовлении и очень экономичное блюдо точно станет частым гостем на вашем столе.

Ранее стало известно, как приготовить минтай по-французски в духовке.

Дарья Иванова
