Сосиски в тесте по-новому — это вам не перекус с рынка, а обалденная закуска: 15 минут до восторга

Нет более беспроигрышного способа порадовать детей (и не только), чем ароматные, хрустящие слойки с сосиской и тягучим сыром внутри. Магия этого рецепта — в его скорости и простоте. Готовое слоеное тесто делает процесс элементарным: завернул, нарезал, отправил в духовку. А через 15 минут кухня наполняется божественным запахом свежей выпечки, и на столе появляется горячая аппетитная закуска.

Духовку разогреваю до 200–220 °C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Слоеное тесто (1 упаковка, 400–500 г) размораживаю по инструкции. Раскатываю его (если нужно) и нарезаю на 6 равных прямоугольников. На каждый прямоугольник теста ближе к одному краю кладу пластинку сыра (подойдет голландский, гауда или плавленый для тостов). Сверху на сыр выкладываю сосиску. Аккуратно заворачиваю сосиску в тесто, формируя аккуратный рулет, и слегка защипываю края.

Каждый рулет нарезаю на 3-4 равные части (это удобно делать острым ножом). Выкладываю получившиеся «буквы» на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекаю в разогретой духовке 15–20 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотисто-коричневым.

