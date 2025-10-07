Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:01

Этим ужином семья наестся до отвала: мясные стожки под картофельной шубой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные стожки под картофельной шубой — это сытное блюдо, где сочная котлета сочетается с хрустящим картофелем. Этим ужином семья наестся до отвала!

Рецепт: приготовьте фарш из 500 г говядины, 1 луковицы, 2 зубчиков чеснока, соли и перца. Сформируйте толстые котлеты, выложите в форму. Натрите 3 крупные картофелины, отожмите сок, смешайте с 1 яйцом, 2 ст. л. сметаны и специями. Плотно уложите картофельную массу на каждую котлету, смажьте сметаной. Запекайте при 190°C 45-55 минут до румяной корочки.

Вкус поражает контрастом: сочная мясная основа с пряными нотками чеснока сочетается с хрустящей картофельной корочкой и нежной внутренней текстурой. Картофель пропитывается мясным соком, создавая гармоничный дуэт. Этот рецепт особенно хорош для семейного ужина, когда хочется порадовать близких чем-то особенным без лишних хлопот.

Ранее стало известно, как приготовить мясные ежики с подливой: сытный и экономный ужин для всей семьи.

Дарья Иванова
Д. Иванова
