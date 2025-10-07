Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав

В Московском академическом театре им. Маяковского объявили, что с ноября в школах начнут показывать спектакль «Восьмиклассница», где поднимается тема насилия. Создатели называют проект социально значимым: по их мнению, он должен дать детям инструмент противостояния подобному абьюзу. Нужно ли показывать школьникам спектакль о насилии — в материале NEWS.ru.

Что известно о спектакле «Восьмиклассница»

На своей странице в соцсети художественный руководитель Московского академического театра им. Маяковского Егор Перегудов анонсировал спектакль «Восьмиклассница» о сексуализированном насилии в отношении школьницы. Судя по его посту, в постановке учитель физкультуры домогается ученицы.

Режиссер намекнул, что «Восьмиклассница» похожа по стилю на спектакль «Поиск продолжается», в котором особое внимание уделяется проблемам подростков, которые сбегают из дома, страдают от буллинга, попадают под влияние не самых честных взрослых. Эта постановка нашла положительный отклик у зрителей, в том числе тинейджеров.

«Вчера смотрел первый прогон нашего нового спектакля Димы Крестьянкина и Ивана Куркина „Восьмиклассница“. Эмоциональное потрясение. Тема — сексуализированное насилие по отношению к несовершеннолетним. Об этом надо говорить и давать детям инструменты противостояния. В ноябре и декабре будем пробовать играть в школах (если они не испугаются, там восьмиклассницу угнетает как раз физрук). В феврале — премьера на Малой сцене», — написал Перегудов у себя на странице.

Спектакль будет представлен в формате форум-театра, когда зрители могут принять решение за героя, выбрать финал пьесы. На открытии сезона Крестьянкин объяснил подробнее.

«Сложная, мало освещенная тема, которая, к сожалению, продолжает быть актуальной. Среди опрошенных подростков 80% либо были свидетелями подобных ситуаций, либо сами стали жертвами. Формат форум-театра подразумевает бережное и тактичное прорабатывание болезненной темы. В процессе проигрывания сцен происходит диалог с аудиторией, в результате которого зрители вместе с актерами пытаются разобрать кризисную ситуацию, в которую попадает герой, и принять решения, которые помогут ему получить помощь или не допустить беды», — сказал Крестьянкин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

NEWS.ru обратился непосредственно к Перегудову, чтобы узнать, как будет показана тема насилия и выстроена коммуникация с залом. Он заявил, что не общается со СМИ и отказался от комментариев.

В пресс-службе театра имени Маяковского тоже не ответили на вопросы о спектакле «Восьмиклассница», сославшись на занятость, связанную с другой премьерой.

Можно ли показывать спектакли о насилии в школах

По мнению театрального обозревателя Марины Райкиной, тема насилия в спектакле в формате «форум», заявленная Перегудовым, похожа на хайп. Здесь, по словам эксперта, есть тонкая грань, и нужно просчитать все до миллиметра, если собираешься представлять такое детям.

«У искусства два пути — замалчивать проблему или говорить о ней. Но в случае с сексуализированным насилием грань очень тонка. Если представлять такой спектакль детям, нужно просчитать все до миллиметра. Важно учесть, как отреагирует детская психика, наш менталитет и надзорные органы. Будьте уверены, они наведаются в театр. Начинать говорить на эту тему нужно, но, на мой взгляд, не с помощью театральной постановки, которую еще неизвестно, как дети интерпретируют. Сейчас все заявления Егора Перегудова без конкретики и возрастной маркировки похожи на хайп, который не красит», — заявила обозреватель NEWS.ru.

Народный артист России, режиссер Малого театра Андрей Житинкин считает, что театр не имеет права заниматься правовыми вопросами, «инсценировать» уголовный кодекс.

«Театр — это не карающая структура. Он не может заниматься вопросами, которые должны решать семья, общественные организации, прокуратура. В конце концов, уголовный кодекс нельзя инсценировать на сцене. В театре говорят о душах людей, о влиянии человека на что-то, о том, что влияет на него, на доброту, на его нравственный интерес. Но ни в коем случае нельзя заниматься правовыми вопросами, а тем более показывать это в школах», — сказал режиссер NEWS.ru.

Житинкин считает, что психологи, общественные организации и родители должны говорить о проблемах насилия и харассмента с детьми.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сказал NEWS.ru, что темой насилия обязаны заниматься такие структуры, как МВД. По мнению Милонова, антипедагогично показывать такие постановки школьникам.

«Это может искалечить психику ребенка, такой подход недопустим ни в коем случае. Я уверен, что театр должен рассказывать не о девиациях, а о ценностях. Можно языком притч, где будут рассматриваться и плюсы, и минусы человеческих ошибок. Я бы лично не допустил, чтобы к моим детям в школу, где они учатся, приехал театр с постановкой об изнасиловании», — заявил Милонов.

Милонов заявил, что прежде чем приглашать школьников на такие спектакли, создатели обязаны взять разрешение на демонстрацию проекта у дирекции учебного заведения и родительского комитета. Политик надеется, что режиссеры не получат такой документ.

Какие еще спектакли о насилии показывали в театрах

Одну из скандальных постановок со сценой изнасилования «Ревизор 2» показали школьникам в екатеринбургском ТЮЗЕ в 2019 году. По сценарию Хлестаков изнасиловал дочь городничего. Сцену, напоминающую половой акт, играли при полном зале детей. После обращений родителей в прокуратуру СК начал проверку. Организаторы оправдали свою постановку тем, что на билетах была указана маркировка 18+. На вопрос, почему пускали детей, уточняли, что они «выглядели как взрослые».

Постановка о домашнем насилии с аншлагом прошла в Центре толерантности Еврейского музея в 2023-м. Спектакль, как и заявленная театром Маяковского пьеса, был в формате интерактива. На сцене не показали насилия как такового. Постановка была построена на стереотипах людей о жертвах домогательства с основными призывами «не выносить ссор из избы». В спектакле объясняли, как сами пострадавшие имеют право действовать. На билетах изначально стояла маркировка 18+.

Читайте также:

«Как Загитова». Карнавал сделала пластику или во всем виноваты диеты?

«Будем продолжать линию, которая была в МХАТе»: Бояков о Театре на Ордынке

«Его жена ждет развода больше всех»: Семенович о бойфренде, похудении и СВО