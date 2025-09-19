Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:08

Психолог дала советы, как помочь школьникам адаптироваться к учебе

Психолог Алексеева: создание четкого расписания поможет ребенку влиться в учебу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям рекомендуется сформировать для ребенка четкое и понятное расписание дня, заявила «ФедералПресс» психолог Маргарита Алексеева. Это позволит школьнику быстрее адаптироваться к учебе.

Важно, чтобы расписание было наглядным, — оно всегда должно быть в доступе у ребенка, уточнила Алексеева. В нем нужно прописать не только уроки и домашние задания, но и кружки, а также отдых. Такой подход обеспечит школьника чувством предсказуемости, снизив тревожность.

Кроме того, взрослым вместе с ребенком лучше правильно организовать рабочее пространство в детской комнате. Например, освободить письменный стол от лишних вещей. Отсутствие визуального шума поможет ребенку лучше восстанавливаться после нагрузок, а также сосредотачиваться на самом главном, пояснила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Игонина призвала родителей помогать детям развивать эмоциональный интеллект. По ее словам, эта способность человека понимать свои и чужие эмоции помогает в общении.

психологи
школьники
учеба
родители
