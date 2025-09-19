Психолог дала советы, как помочь школьникам адаптироваться к учебе

Родителям рекомендуется сформировать для ребенка четкое и понятное расписание дня, заявила «ФедералПресс» психолог Маргарита Алексеева. Это позволит школьнику быстрее адаптироваться к учебе.

Важно, чтобы расписание было наглядным, — оно всегда должно быть в доступе у ребенка, уточнила Алексеева. В нем нужно прописать не только уроки и домашние задания, но и кружки, а также отдых. Такой подход обеспечит школьника чувством предсказуемости, снизив тревожность.

Кроме того, взрослым вместе с ребенком лучше правильно организовать рабочее пространство в детской комнате. Например, освободить письменный стол от лишних вещей. Отсутствие визуального шума поможет ребенку лучше восстанавливаться после нагрузок, а также сосредотачиваться на самом главном, пояснила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Игонина призвала родителей помогать детям развивать эмоциональный интеллект. По ее словам, эта способность человека понимать свои и чужие эмоции помогает в общении.