«Будем продолжать линию, которая была в МХАТе»: Бояков о Театре на Ордынке

3 октября режиссера Эдуарда Боякова назначили новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, такое кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы. Как изменится театр с приходом Боякова и что будет с его личным проектом — в эксклюзивном материале NEWS.ru.

Чем занимался Бояков до назначения в Театр на Малой Ордынке

В ноябре 2021 года стало известно об увольнении художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова. На своей странице в соцсетях он сообщил, что новый директор учреждения Владимир Кехман предложил ему написать заявление «по собственному». Худрук добавил, что согласился на это, несмотря на имеющийся пятилетний контракт, так как не собирался устраивать оппозицию в театре.

Через год Бояков объявил об открытии независимого негосударственного Нового театра, который занял усадьбу Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице. Великие театральные деятели прошлого любили встречаться в историческом здании.

Концепция режиссера объединяла несколько направлений. Курс на традиционные ценности и патриотизм, современное искусство, которое позволит привлечь к театру молодежь. Так в стенах усадьбы проходили иммерсивные спектакли. В репертуаре были Мольер, Водолазкин и Лесков. Постановки пользовались популярностью.

Критики не удивлены, что Бояков возглавил Театр на Малой Ордынке. «По моим сведениям, уже полгода он присматривал себе театр, и, видимо, его возможности, его ресурс оказался сильнее ресурса Евгения Герасимова (ранее возглавлял театр)», — сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина.

Она обратила внимание, что подход к театру у Боякова сильно отличается от того, что делал Герасимов. Если Евгений Владимирович строил традиционный театр, то Бояков поклонник театра экспериментального, иммерсивного, пояснила Райкина.

Эдуард Бояков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с Театром на Малой Ордынке и Новым театром

Эдуард Бояков рассказал NEWS.ru, что, несмотря на его назначение худруком Театра на Малой Ордынки, Новый театр не прекратит своего существования.

«Новый театр будет существовать как продюсерский центр, реализующий постановки на больших открытых площадках и фестивалях. Репертуар Нового театра мы играть в этом сезоне не будем, не будем и переносить его на Ордынку. Однако связь с усадьбой Салтыковых-Чертковых сохранится. Развивать усадьбу на Мясницкой будет команда Московского семейного клуба. Это мои близкие друзья — Александр Кузин, глава крупного real estate агентства One Moscow, и Леван Васадзе, член совета директоров АФК „Система“», — сказал режиссер.

Бояков отметил, что будет полностью сконцентрирован на работе в Театре на Малой Ордынке. «Мы будем продолжать линию, которая была в МХАТе, Новом театре. Спектакли по произведениям Мольера, Достоевского, Водолазкина, Рубанова, Захара Прилепина в нашем портфеле», — заявил режиссер.

Бояков планирует уделить большое внимание Детской театральной студии, которая всегда была при театре. «Это хорошее пространство, которое мы будем использовать и для образования детей, и для их интеграции в жизнь театра. Многие из участников этой студии выросли в профессиональных артистов», — сказал Бояков.

Он сообщил, что уже несколько недель знакомится с труппой театра и высоко оценивает профессиональный уровень артистов. «Здесь много молодых, ярких, поющих, музыкальных, пластически одаренных артистов. Думаю, мы сможем дать друг другу мощный творческий импульс», — резюмировал режиссер.

