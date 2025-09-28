Вернули в шоу, новая молодая возлюбленная: как живет Дибров после развода

Дмитрий Дибров снова стал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?», сообщила пресс-служба Первого канала. Что об этом известно, как складывается жизнь телеведущего после развода?

Почему Диброва вернули в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

В пресс-службе Первого канала пояснили, что возвращение Диброва состоялось в особом, тысячном, выпуске программы, который вышел в эфир 27 сентября. Зрители увидели уникальные моменты, посвященные истории проекта.

«В сентябре 2025 года отмечает юбилей — тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-го программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-го эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров», — сказали в пресс-службе канала.

Какие последние новости выходили о разводе Диброва

Трое сыновей телеведущего Дмитрия Диброва останутся жить с его экс-супругой Полиной Дибровой, заявила адвокат Ирина Кузнецова. По ее словам, в ходе бракоразводного процесса у Дибровых не возникло споров по поводу общих детей.

«Никакого графика общения с детьми сторонам не требуется, потому что между ними не было конфликта. Стороны остались с тем имуществом, на которое претендовали. То есть никакого спора, никакого несправедливого разделения имущества не было. Все остались при своем, все довольны», — подчеркнула Кузнецова.

Она уточнила, что раздел имущества между бывшими супругами состоялся в досудебном порядке. Решение о расторжении брака вступит в силу через месяц. Эксперт добавила, что Дибров уже подписал алиментное соглашение.

Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Сообщается, что супругов не было на заседании.

Дибров впервые прокомментировал расторжение брака с Полиной, сообщил его адвокат Александр Добровинский. Шоумен выразил признательность за 17 лет совместной жизни, которые подарили ему троих сыновей и множество счастливых моментов.

«Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому и душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины и для детей», — сказал Добровинский.

Кто новая девушка Диброва

Дибров заявил в стриме, что у него есть новая возлюбленная. Источник из окружения Диброва подтвердил эту информацию. «У Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — передает KP.RU.

Группа, которая состоит из сестер-близняшек Кати и Волги Король, часто сопровождала его на мероприятиях. Говорили, что именно с ними Диброва видели в загородном отеле. Дуэт опроверг эту информацию в разговоре с NEWS.ru. Катя и Волга, по их словам, работают с Дмитрием, записывают песни в стиле джаз, их не связывают личные отношения. Сейчас, как отмечают девушки, ведущий снова увлекся музыкой.

Они считают, что развод пошел Диброву на пользу. Ведь он стал востребованным ведущим, ему предлагают множество проектов. Дмитрий только и успевает выбирать.

«Дибров справляется с жизненными перипетиями как настоящий донской казак, опираясь на внутренний стержень. Развод — это эмоциональное землетрясение, но именно такая встряска часто становится самым плодородным грунтом для творчества. Дмитрий полностью посвятил себя работе, а предложений у него в связи с резонансом вокруг его имени — множество», — заявили Катя и Волга.

