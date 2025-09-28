«Отмена» и обвинения в краже миллионов: где сейчас Инстасамка

«Отмена» и обвинения в краже миллионов: где сейчас Инстасамка

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) обвинила стилиста Николая Овечкина в краже 3 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Что об этом известно, почему артистку хотят «отменить»?

Почему Инстасамка обвинила Овечкина в мошенничестве

По информации Baza, Овечкин получил от Инстасамки и ее команды деньги на клип BOSS в размере около 3 млн рублей.

Средства были предназначены для рабочих расходов, однако стилист, по словам Инстасамки, потратил их на личные нужды. Знаменитость добавила, что Овечкин вместо «авторского креатива» привлек к работе над клипом посторонних людей и пообещал им оплату от ее имени. В результате участникам проекта пришлось вложить личные средства — до 200 тыс. рублей.

«Он просто забрал бабки и не отдает их», — отметила Еропкина.

Команда артистки решила подготовить заявление в полицию о мошенничестве. По данным Baza, к обвинениям подключились и другие знаменитости: Так, бренд Bosco сообщил, что Овечкин годами не возвращал вещи премиум-сегмента, взятые у них для проектов.

Овечкин в свою очередь заявил, что решает вопросы с Инстасамкой в правовом поле.

«Я поговорил с командой юристов. Мы вынуждены не комментировать. Вопрос решается в правовом поле», — сказал стилист.

Кого Инстасамка обвинила в предательстве России

В июле этого года Инстасамка обвинила исполнительниц Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) в «действиях против нашей страны».

В своем Telegram-канале она написала, что ее возмутили выступления Шихановой и Лысюк на городских мероприятиях в России. Зотеева пояснила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера Face (Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и украинской рок-группы «Валентин Стрыкало».

По мнению Инстасамки, «сами каверы могут быть по содержанию безобидными», но Дора «привлекает внимание к тем персонам, которые уже несколько лет и в данный момент занимаются угнетением нашей страны», а значит, она поддерживает лояльное отношение к их творчеству и позиции.

Зотеева также утверждает, что Шиханова «кривила рожу» от ребят, которые поднимали российский триколор на ее концерте.

Певицу Лысюк в свою очередь Зотеева обвинила в пропаганде экстремистских движений. С концерта Мэйби Бэйби, заявила блогерша, выводили ребят из-за лозунга: «Россия!» Инстасамка считает, что артистки «толкают пропаганду» в РФ «под соусом свободы».

«Дора после того, как ей восстановили возможность выступать, продолжает делать то же самое, за что ее и запрещали: разрушать нашу страну, просто в более мягкой форме. Вторая — то же самое. И теперь вопрос к вам, девочки: что вы тут забыли?» — спросила певица.

Почему в Госдуме хотят «отменить» Инстасамку

Инстасамку следует «отменить» в России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ее недавнее выступление на заседании Общественной палаты. По его мнению, артистке также нужно запретить участвовать в политической и законотворческой деятельности.

«Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», — считает Милонов.

Депутат добавил, что оценивает влияние Зотеевой на российскую молодежь как очень сильное. В связи с этим он посоветовал артистке сменить имидж и репертуар.

«Человек, у которого на экране чаще появляется пятая точка, а не лицо, не может говорить о правах несовершеннолетних или делиться якобы дельными советами относительно того, каким должен быть закон для детей. Пусть лучше сходит на поле и попашет, понюхает пороху, спустится с небес на землю», — продолжил парламентарий.

Читайте также:

Последние сообщения Кеосаяна до комы: слова о Симоньян, ВСУ и англичанах

Роман с Утяшевой, вражда с Плющенко, жалобы на здоровье: как живет Ягудин

Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский