Последние сообщения Кеосаяна до комы: слова о Симоньян, ВСУ и англичанах

Последние сообщения Кеосаяна до комы: слова о Симоньян, ВСУ и англичанах

Заслуженный артист России Тигран Кеосаян скончался спустя девять месяцев нахождения в коме. Какие последние сообщения он оставил до того, как пережил клиническую смерть?

Какие последние сообщения оставил Кеосаян

Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет спустя девять месяцев комы. Последнее сообщение, которое он оставил в публичном пространстве до того, как попал в больницу, было написано в его авторском Telegram-канале.

19 декабря 2024 года Кеосаян прокомментировал вопрос британского журналиста Кира Харди Бреннана-Симмонса о «слабости России», который тот задал президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Представляющий телеканал NBC корреспондент выразил мнение, что при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении. Глава РФ в ответ процитировал писателя Марка Твена, заявив: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Кеосаян был более резок.

«Все-таки англичане — это сертифицированные контрацептивы. Журналисты в особенности», — написал он.

Незадолго до этого режиссер в личном блоге также рассказывал, что гордится своей супругой — главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Сообщение было написано после того, как экс-глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что телеканал RT якобы участвовал в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Посмотрел выступление Блинкена по RT. Ну, что тут сказать…. Горжусь своей женой и ее коллективом. „Броня крепка и танки наши быстры“! <…> Знали бы вы, как замечательно вкусно Маргарита готовит! Это помимо того, что рассказал Блинкен о моей жене», — отметил Кеосаян.

Также режиссер оставил в своем Telegram-канале памятку для Вооруженных сил Украины с несколькими фразами на корейском языке о том, как сдаться и попросить не стрелять на случай их встречи с северокорейскими солдатами.

Что известно о болезни и смерти Кеосаяна

Тигран Кеосаян в 2008 и 2010 годах перенес два инфаркта миокарда. По словам Маргариты Симоньян, когда режиссеру было 43 года, врачи ему давали три года жизни.

В январе Симоньян сообщила, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме. В апреле, по ее словам, он начал реагировать на голос и внешние воздействия.

«Он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала она в передаче «Судьба человека».

Маргарита Симоньян Фото: Пресс-служба RT

Артист балета Николай Цискаридзе также отметил, что, когда навещал Кеосаяна, тот реагировал на обращенные к нему слова.

«Меня поразило, что он реагировал на мои слова. Я с ним очень долго разговаривал, он моргал, приподнимался», — сказал он.

Симоньян не делала прогнозов насчет того, когда супруг может выйти из комы. По ее словам, врачи могли только ухаживать за ним, а все остальное «зависит от Господа».

По данным Telegram-канала SHOT, все девять месяцев за жизнь Кеосаяна боролись врачи реанимации одной из московских клиник. Режиссер скончался в ночь на 26 сентября, не приходя в сознание, добавил источник.

Прощание с Кеосаяном состоится 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Читайте также:

Роман с Утяшевой, вражда с Плющенко, жалобы на здоровье: как живет Ягудин

Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский