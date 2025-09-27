«Он реагировал на мои слова»: Цискаридзе рассказал, как навещал Кеосаяна Цискаридзе заявил, что посещал находившегося в коме Кеосаяна

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о своем визите к режиссеру Тиграну Кеосаяну и заявил, что он реагировал на обращенные к нему слова. Педагог отметил, что кончина Кеосаяна стала тяжелым ударом для семьи покойного, его поклонников и коллег по профессиональной деятельности.

Меня поразило, что он реагировал на мои слова. Я с ним очень долго разговаривал, он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии, — сказал артист балета.

Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, который долгое время находился в коме, в минувшую пятницу, 26 сентября. Телеведущему было 59 лет. По ее словам, режиссер скончался ночью. Симоньян поблагодарила всех, кто молился за ее мужа.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования главе RT Маргарите Симоньян и ее семье в связи со смертью Тиграна Кеосаяна. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что покойный всегда боролся за правду и ощущал поддержку супруги. Патриарх охарактеризовал Кеосаяна как разносторонне одаренного человека, много сделавшего для блага России.