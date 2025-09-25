Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:07

Дибров сделал первое заявление после развода

Адвокат Добровинский передал слова Диброва о благодарности бывшей жене

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал расторжение брака с Полиной Дибровой, сообщил его адвокат Александр Добровинский. Шоумен выразил признательность за 17 лет совместной жизни, которые подарили ему троих сыновей и множество счастливых моментов, передает Telegram-канал StarHit.

Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому и душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины и для детей, — сказал Добровинский.

Адвокат добавил, что телеведущий намерен поддерживать добрые и открытые отношения со своей бывшей супругой. Дибров уверен, что воспоминания о счастливом периоде семьи останутся с ним навсегда.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной. Одинцовский городской суд Московской области официально утвердил их развод 25 сентября. Сообщается, что супругов не было на заседании.

Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было только 17 лет. Они расписались в 2009 году. В браке родились три сына — Александр, Федор и Илья.

