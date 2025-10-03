Критик объяснила, почему Бояков возглавил театр на Ордынке Критик Райкина: у Боякова оказались более сильные ресурсы, чем у Герасимова

Эдуард Бояков давно хотел стать руководителем государственного театра и искал для себя подходящее место, заявила NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что у Боякова оказались более сильные ресурсы и связи, чем у недавнего руководителя Тетра на Малой Ордынке Евгения Герасимова, который очень много сделал для него.

Бояков не смог вытащить частный театр, потому что это адская работа, и соответственно, потребовался театр государственный. По моим сведениям уже полгода он присматривал себе театр и, видимо, его возможности, его ресурс оказался сильнее ресурса Евгения Герасимова. Сейчас назначения происходят по принципу, который сложно определить однозначно, если при советской власти театры давали по таланту, то сейчас все иначе, — сказала Райкина.

Критик обратила внимание, что подход к театру у Боякова сильно отличается от того, что делал Герасимов. Если Евгений Владимирович строил традиционный театр, то Бояков поклонник театра экспериментального, иммерсивного.

Бояков абсолютно другой театр исповедует. И к актерам, с которыми он работает как режиссер и как руководитель, у него другие требования, — отметила Райкина.

По словам критика, назначение Боякова руководителем Театра на Малой Ордынке вызвало волнения в коллективе. Люди обеспокоены, чем для них обернутся эти кардинальные перемены.

Ранее стало известно, что режиссер Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, такое кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы. Евгений Герасимов сосредоточится на Театре Сатиры.