«Как Загитова». Карнавал сделала пластику или во всем виноваты диеты?

Блогер Валя Карнавала похвасталась перед подписчиками результатами похудения, показав фото до и после. Она заявила, что весит 48 кг и довольна своей фигурой. Подписчики в комментариях предположили, что Карнавал сделала пластику. Многие сравнили блогера с фигуристкой Алиной Загитовой. Делала ли Карнавал пластику и не опасна ли ее чрезмерная худоба — в материале NEWS.ru.

Похудение Вали Карнавал

В интервью Надежде Стрелец блогер рассказывала, что у нее были проблемы с лишним весом. На почве расставания с певцом Егором Кридом, а потом и сложных отношений с блогером Сашей Стоуном, которые ее «буквально измотали», она начала заедать стресс сладостями и в итоге сильно поправилась. В соцсетях многие критиковали фигуру Вали.

Она рассказывала, что на этой почве пережила булимию (расстройство пищевого поведения). Карнавал смогла остановиться и не доводить себя до госпитализации. Она начала правильно питаться и заниматься спортом.

«Я каждый день питаюсь порционно. Когда заказываю еду, обязательно считаю калории. На день 780 ккал, а до 1000 ккал добиваю полезными жирами, например орехами, принимаю витамины. Я исключила из своего рациона мучные продукты, макароны, сладости и цитрусы, на которые у меня аллергия», — рассказала Валя.

Сейчас блогер занимается спортом четыре-пять раз в неделю. Утром она ест белковый завтрак, на обед — легкий суп, а на ужин гречку, мясо и салат (вариации ужина могут быть разные). Никакого мучного, картофеля, макарон и сладких углеводов в рационе Карнавал нет.

Валя Карнавал Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Недавно Карнавал выложила фото до и после похудения. При росте 163 см, она весит 48 кг. Одни подписчики блогера восхищаются Валей, спрашивают, насколько ей было сложно сбросить вес, другие считают, что у девушки истощение, так как она ест слишком мало калорий в день.

Звездный нутрициолог Надя Шарк согласна с опасениями пользователей. Она высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что визуально Валя выглядит хорошо, у нее нет признаков истощения. Но то, что Карнавал ест всего 780–1000 ккал в день, настораживает специалиста.

«Это очень мало, потому что средний обмен веществ у девушки ее возраста — это где-то 1200−1500 калорий, то есть 1400 калорий — минимальное количество на день. Дефицит питания скажется на всем организме, особенно при активных физических, умственных нагрузках. Прежде всего это ударит по гормональной, репродуктивной системе. У девочек, которые активно худеют, ограничивают себя, заканчиваются месячные. Страдают кожа, волосы, мышцы, кости, также когнитивные функции. В рационе должно быть оптимальное количество жиров, белков и сложных углеводов», — объяснила нутрициолог.

Пластические операции Вали Карнавал

Сравнивая фото Вали до и после похудения, многие заметили изменения во внешности девушки. Ее заподозрили в ринопластике, увеличении груди и губ с помощью филлеров. Некоторые предположили, что блогер изменила форму ягодиц. В комментариях писали, что Валя стала похожа на спортсменку Алину Загитову, которую тоже подозревают в увлечении пластической хирургией.

Валя Карнавал Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Карнавал не комментирует изменения в лице. Единственное вмешательство, которое она подтвердила в интервью Надежде Стрелец, — это операция на груди. По словам Вали, она уменьшила ее размер и сделала подтяжку, так как резкое похудение повлияло на форму.

Когда Надежда спросила Карнавал по поводу пластики лица, Валя сообщила, что не решается об этом рассказать, так как поклонницы могут последовать ее примеру.

Этим летом блогер написала в своем блоге: «Меня никогда не перестанет удивлять факт того, что наши лица — это история любви двух когда-то незнакомых людей». Одна из подписчиц прокомментировала: «Можно так говорить только тем, кто не перешивал себе лицо». На что Валя ответила: «Так и хочется написать: „Посмотрите мои детские фото и удавитесь“. Упс! Написала».

Пластический хирург, профессор, д. м. н, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Андрей Истранов предположил в разговоре с NEWS.ru, что лицо Вали действительно изменилось.

«Если сравнивать ранние фото Карнавал и сегодня, то мы видим, что ей изменили форму губ с помощью филлеров или пластики. С высокой долей вероятности она сделала ринопластику, нос стал не такой широкий, более изящный, кончик аккуратный», — заявил хирург.

Специалист не считает, в отличие от пользователей Сети, что Валя стала похожа на Алину Загитову. Истранов утверждает, что у них могли быть одни и те же запросы к специалистам.

Алина Загитова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также хирург отрицает, что Карнавал могла сделать операцию по увеличению ягодиц. «Судя по фото с пляжа в динамике, говорить о каком-то увеличении ягодиц с помощью имплантов или липофилинга не приходится. У нее, по-моему, генетически широкие бедра», — считает специалист.

