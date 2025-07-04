Нюдсы, деньги, тюрьма: фанаты чуть не опозорили Валю Карнавал на всю Россию

Нюдсы, деньги, тюрьма: фанаты чуть не опозорили Валю Карнавал на всю Россию

В Москве задержали группу вымогателей, жертвой которых стала известная блогерша Валя Карнавал. Предметом для вымогательства стали фотографии, на которых девушка была запечатлена обнаженной. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Две фанатки из спортивного зала

Весной этого года популярная российская блогерша и певица Валя Карнавал оказалась в центре скандала, связанного с нарушением ее частной жизни, пишет Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в одном из элитных фитнес-клубов Москвы на Трубной площади.

Во время посещения спортзала Карнавал встретила двух девушек, которые представились ее преданными фанатками. Они завалили артистку комплиментами по поводу фигуры, творчества и соцсетей.

Папарацци в раздевалке

Позже почитательницы творчества оказались со звездой в раздевалке. Одна из фанаток незаметно сделала фотографии обнаженной Карнавал во время переодевания.

Судя по всему, блогерша даже не подозревала о случившемся. Однако вскоре один из снимков оказался у партнера одной из девушек.

Увидев в этом возможность заработать, молодой человек создал анонимный аккаунт в Telegram, как-то смог добыть личные данные певицы и начал ей писать обращения, где вымогал некую сумму, чтобы фото не было опубликовано в Сети.

Анонима раскрыли

Валя Карнавал не стала вести переговоры с вымогателями, а обратилась к правоохранителям. Специалисты занялись расследованием, провели экспертизу и смогли установить личности злоумышленников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала вымогателей и их сообщника в Москве. Теперь всем троим грозят реальные сроки заключения по двум статьям УК РФ: «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

Если по первой статье злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы, то по второй — до шести лет заключения, с учетом того, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

«Это не девушки, это позорище»

В своем Telegram-канале девушка рассказала, что на протяжении полугода она не ходит в зал и не снимает спортивный контент именно по этой причине.

«За большое количество времени, которое я провела на тренировках в этом спортзале, я в женской раздевалке даже не доставала телефон, потому что, ну, знаете, это какое-то абсолютно логичное уважение к другим девушкам», — говорит Валя Карнавал.

Певица признается, что после такой ситуации она больше не чувствует себя в безопасности в общественных местах.

«Люди начали вымогать у меня деньги за мои откровенные фотографии, которые я сама не делала. Я увидела эти материалы, которые были сняты руками девушек. Но вот опять-таки не поворачивается язык назвать этих людей девушками, потому что для меня это позорище, это просто позорище. После этого случая у меня пропало все желание ходить в зал. У меня пропало, знаете, какое-то спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка», — говорит блогерша.

Кто такая Валя Карнавал?

Валя Карнавал — уроженка Ростовской области, блогерша 2001 года рождения. Особо известной среди молодежной аудитории стала в момент, когда начала встречаться с известным исполнителем Егором Кридом. Позже стала еще более широко известной для российского зрителя после скандала с участием певицы Ларисы Долиной. Эстрадная певица унизила девушку на одном из шоу на YouTube.

Позже Долина оправдывалась, что блогерша поблагодарила ее за преподнесенный урок. По словам артистки, они договорились записать совместный трек и занимаются поиском подходящей композиции.

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