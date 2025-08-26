Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:22

Врач раскрыл, чем обернутся пластические операции для дочери Даны Борисовой

Врач Осипов: 17-летняя дочь Даны Борисовой еще неоднократно прибегнет к пластике

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дочь телеведущей Даны Борисовой — 17-летняя Полина еще не раз прибегнет к пластическим операциям после уже проведенных, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Так он отреагировал на то, что девушка увеличила грудь и ягодицы.

Последствия могут быть разными, и сделав однажды пластическую операцию, в последующем все равно придется делать их еще — поправлять дефекты, которые будут возникать в процессе жизни и взросления, старения кожи. И мы знаем живые примеры актрис и актеров, которые сделав раз операцию, уже в последующем постоянно исправляют свои дефекты, — пояснил Осипов.

По его словам, как правило, в таком юном возрасте пластические операции показаны людям при дефектах, полученных в результате травм. В случае с дочерью Борисовой — это, вероятнее всего, просто «капризы молодой девушки», заключил эксперт.

Дана Борисова ранее призналась, что разрешила сделать своей 17-летней дочери пластику лица из-за сильного влияния на Полину южнокорейской культуры. По ее словам, в этой стране пластическую операцию делает «каждый третий». В прошлом году Полина уже прибегала к серьезной косметологической процедуре: ей сделали «углы Джоли».

телеведущие
операции
пластика
дети
