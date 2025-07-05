Попа за миллион уже не в моде? Составлен список звезд, увеличивших ягодицы

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) недавно намекнула, что хочет удалить импланты из ягодиц. Результатом пластики, которую она сделала два года назад, она осталась не очень довольна. Кроме Дарьи Зотеевой многие российские звезды меняли попы у хирургов. Чем грозит пластика ягодиц, какой можно получить эффект и нужно ли потом делать повторную операцию — в материале NEWS.ru.

Инстасамка

Инстасамка поставила импланты в ягодицы в 2023 году. Она делала операцию у пластического хирурга Тимура Хайдарова, который раньше увеличил ей грудь.

Зотеева, по ее собственному признанию, страдала от комплексов, поэтому захотела попу как у рэп-исполнительниц Ники Минаж и Карди Би. В «Шоу Воли» Даша рассказывала, что реабилитация после операции была очень тяжелой. По ее словам, она не могла себя сама обслуживать. «Поняла, как это больно, у меня даже не сгибались ноги. К тому же публичное унижение, меня мыли медсестры. Это ужас», — говорила Инстасамка.

Зотеева столкнулась с хейтом в соцсетях после операции. Многие писали, что ягодицы звезды с имплантами выглядят неестественно и некрасиво. Однако через некоторое время исполнительница хита «За деньги — да» написала, что недовольна результатами операции. На шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Даша сообщила, что готова вытащить импланты и сделать из них арт-объект.

Анна Asti

Певица Анна Асти тоже делала пластику. Чтобы получить «попу мечты», она специально набирала вес. В отличие от Инстасамки, звезда увеличивала ягодицы с помощью собственного жира.

«Операция, которую я сделала пару недель назад, называется 3D-липомиоскульптурирование. Я пошла на это, потому что меня не устраивала моя фигура. Специально для операции я набирала шесть килограммов, так что меня точно нельзя назвать худой», — сказала певица Super.

Анна Asti Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любовь Успенская

Хайдаров рассказал в интервью телеканалу НТВ, что певица Любовь Успенская тоже увеличивала ягодицы. По его словам, он исполнил мечту певицы. Как и хирург Асти, Хайдаров создал новую попу Успенской с помощью липофилинга. Позже Успенская перестала обращаться к этому хирургу и даже судилась с ним.

Любовь Успенская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Анна Грачевская

Бывшая жена Бориса Грачевского ведущая Анна Грачевская тоже захотела фигуру мечты. Она обратилась к пластическому хирургу, который сделал ей липосакцию живота и липофилинг ягодиц. Грачевская признавалась, что реабилитация далась ей очень тяжело.

«Нужно либо стоять, либо лежать на животе. Обычно это было вот так: откидывалась сидушка в машине, и я ложилась. В ресторанах или где-то в других местах мне приходилось, конечно, либо стоять, либо как-то так очень полубоком сидеть», — говорила ведущая.

Анна Грачевская Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Екатерина Колесниченко

Бывшая звезда «Дома-2» Екатерина Колесниченко решила сделать пластику после рождения ребенка. В соцсетях она рассказала, что перенесла липосакцию и липофилинг ягодиц.

«Я сделала пластическую операцию — липосакцию и липофилинг ягодиц. Буду держать вас в курсе. Скоро покажу фотографии. Думаю, вы будете в шоке. Пожелайте мне, пожалуйста, скорейшего восстановления», — писала Колесниченко.

Насколько популярна операция по увеличению ягодиц

Сейчас операция по увеличению ягодиц уже не настолько в тренде. Профессор, д. м. н. пластический хирург клиники «Семейная» Андрей Истранов рассказал NEWS.ru, что ягодичные импланты сильно возросли в цене, так как в России их не достать.

«Операция не так популярна, как эндопротезирование молочных желез. Все упирается в стоимость. Сейчас импланты для увеличения ягодиц дороже, чем для увеличения груди, так как их нельзя достать в нашей стране. Стоимость операции — от 700 тысяч рублей и выше, в зависимости от имиджа, который хочет получить пациент», — отмечает хирург.

Как делают операцию по увеличению ягодиц

Существует два метода увеличения ягодиц. Первый — с помощью имплантов. Их устанавливают под кожу, внутрь мышцы или под мышцу (самый популярный метод). Но не всегда можно добиться с помощью имплантов идеальной округлости попы.

«Тогда дефекты наружных краев нужно заполнить, прорисовать контур можно с помощью собственного жира, или процедуры „липофилинг“», — пояснил хирург.

Второй метод увеличения ягодиц — вводится собственный жир пациента. Сначала делают липосакцию в области живота, чтобы получить материал. Затем этот жир проходит обработку. Истранов утверждает, что у каждого специалиста есть свои методы обработки жира.

«После этого по специальной методике жир вводится в область ягодиц. Объем может варьироваться в зависимости от необходимости и предпочтений хирурга», — говорит эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как будут выглядеть ягодицы после операции, какие последствия

При использовании любого метода увеличения ягодиц результат может продержаться достаточно долго. Хирурги рекомендуют на ранних сроках после операции не сидеть «на попе ровно». В случае с липофилингом нельзя худеть, иначе уйдет та жировая ткань, с помощью которой и создавались округлости.

После неправильно выполненной операции или при нарушении правил реабилитации оба варианта операции могут принести негативные последствия. В случае с имплантами они, например, могут сместиться, если изначально были установлены под кожей. Чаще всего они спускаются на бедро. Также они могут перевернуться, если их изначально установили в слишком большой «карман», то есть пространство, которое формируется под мышцей, в случае когда на этапе реабилитации пациент оказал сильное внешнее воздействие на ягодицы.

После липофилинга, как утверждает хирург, при неправильном введении жира ягодицы могут и вовсе стать похожими на мешок с картошкой. И это говорит о непрофессионализме самого врача.

«Вы наверняка видели округлые большие ягодицы пациентов, которые показывают клиники в соцсетях после липофилинга. Такие ягодицы через полгода или год превратятся в подобие мешка с картошкой. Нельзя вводить слишком много жира. Он может не прижиться, превратиться в липогранулему или фиброзное уплотнение. Ягодицы из-за этого просто деформируются», — пояснил Истранов.

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