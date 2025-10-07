Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 22:30

Что грозит за неоплату парковки в Челябинске: полный разбор

Что грозит за неоплату парковки в Челябинске: полный разбор Что грозит за неоплату парковки в Челябинске: полный разбор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что делать со штрафом на парковке в Челябинске? Мы подготовили полное руководство для автомобилистов, которое поможет разобраться в правилах и избежать лишних расходов. В столице Южного Урала до сих пор нет платных парковочных зон, однако городские власти активно готовятся к их запуску к концу 2026 года. Депутаты уже одобрили размеры санкций: физическим лицам придется заплатить 2000 рублей, юридическим — 5000 рублей. За повторное нарушение в течение года суммы вырастут до 5000 и 10 000 рублей соответственно.

Пошаговая инструкция по оспариванию санкции

Если вы считаете взыскание необоснованным, действуйте по следующему алгоритму: получите копию постановления заказным письмом. Соберите доказательства невиновности — фотографии места, чеки об оплате, свидетельские показания. Подайте жалобу в течение 10 дней в организацию, выписавшую взыскание. В Челябинске обращения направляются в ГИБДД по адресу подразделения, указанному в постановлении, через портал «Госуслуги» или лично. Жалобу рассмотрят за 10 дней в административном порядке или за 60 дней — в судебном.

Последствия для злостных неплательщиков

Что делать со штрафом на парковке в Челябинске и стоит ли игнорировать его? За неуплату в течение 60 дней дело передается судебным приставам. Должнику грозят арест имущества, запрет на выезд за границу, блокировка банковских счетов и дополнительные исполнительские сборы.

Как избежать санкций

Чтобы оставаться законопослушным гражданином, внимательно изучайте знаки и разметку, своевременно оплачивайте стоянку через приложения, сохраняйте все чеки и не паркуйтесь в запрещенных местах. Проверяйте штрафы на «Госуслугах» и оплачивайте их в первые 20 дней со скидкой 50%.

Ранее мы рассказывали о том, как оплатить парковку в центре Екатеринбурга, чтобы не получить штраф.

Что грозит за неоплату парковки в Челябинске: полный разбор
