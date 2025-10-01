Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:30

Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год

Когда менять резину по закону: новые правила и штрафы в 2025 году Когда менять резину по закону: новые правила и штрафы в 2025 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С каждым годом тема смены резины становится все более актуальной для автовладельцев. Многие задаются вопросами: когда менять резину по закону, какие новые правила и штрафы действуют в 2025 году и на что обращать внимание при «переобувке»? Разбираемся подробно — чтобы вы были не только в безопасности, но и не попали в неприятную ситуацию на дороге.

Новые нормы и правила по смене резины в 2025 году

Согласно техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), который регулирует замену резины в России, смена шин остается привязанной к температурным и погодным условиям, но в 2025 году появились и уточнения по срокам.

  • Зимняя резина обязательна к применению в период с 1 декабря по 1 марта, но на практике реальные даты зависят от погоды и региона. В северных областях зимние шины используются дольше, на юге — меньше.

  • Летняя резина рекомендуется с 1 июня по 31 августа, но тут тоже все зависит от среднесуточной температуры.

  • Шипованная резина летом (с июня по август) запрещена во всей стране.

  • Переходные месяцы (март — май, сентябрь — ноябрь) — время, когда допустима как зимняя, так и летняя резина, но главный критерий — среднесуточная температура и состояние дорожного покрытия.

С чем теперь связана смена резины: с погодой, температурой или датой?

Закон определяет примерные сроки, но главный ориентир — температура и метеоусловия.

  • Зимняя резина: Водители обязаны использовать зимнюю резину при среднесуточной температуре ниже +5–7 °C либо при угрозе гололедицы и снега.

  • Летняя резина: Рекомендуется, когда температура стабильно выше +7 °C и нет риска резкого похолодания.

  • Для шипованной резины действуют строгие временные рамки: только с декабря по февраль включительно.

Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные особенности

Власти субъектов РФ могут корректировать сроки замены резины, исходя из особенностей климата. Например, в Краснодарском крае зимние шины могут быть нужны всего пару месяцев, а в Мурманске — с октября по май.

Что грозит за нарушение новых правил и размер штрафов

Использование резины не по сезону — это не только риск для безопасности, но и повод для административной ответственности.

  • Штраф за езду на летней резине зимой или на шипованной летом составляет 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

  • Дополнительные требования: шина должна соответствовать сезону на всех колесах, а если речь о шипованных, то все четыре колеса должны быть «обуты» одинаково.

  • За изношенную резину — тоже штраф, независимо от сезона.

Чем опасна несвоевременная смена резины

Игнорирование сезонной замены шин — это прямая угроза безопасности. Зимняя резина летом становится излишне мягкой, что значительно увеличивает тормозной путь на сухом и мокром асфальте, ухудшает управляемость и приводит к ее ускоренному износу. Летняя резина зимой дубеет на морозе, теряет сцепление с дорогой и многократно повышает риск заноса.

Если вы не успели «переобуть» автомобиль к официальному сезону, лучший совет — максимально снизить риски. Избегайте поездок в сложных погодных условиях (сильный дождь, снегопад, гололед), соблюдайте увеличенную дистанцию, откажитесь от резких маневров и высоких скоростей. И как можно скорее запишитесь в шиномонтаж.

Надеемся, вы нашли ответ на вопрос: когда менять резину по закону? Соблюдение простых и понятных новых правил и штрафов в 2025 году — это залог вашей безопасности на дороге в любое время года.

