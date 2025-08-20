Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:07

Автогонщик объяснил, как определить бракованные шины

Автогонщик Атоев посоветовал выбирать шины без резкого запаха резины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Автовладельцам следует выбирать шины без резкого запаха технической резины, неровных рисунков или разной жесткости, заявил RT автогонщик Владимир Атоев. Все эти признаки свидетельствуют об износе или браке.

Эксплуатация изношенных, бракованных или некачественно восстановленных шин увеличивает тормозной путь, снижает управляемость и повышает риск аварии. Для б/у изделий регулярный контроль состояния и своевременная замена особенно критичны для безопасности, — предупредил Атоев.

Он отметил, что некачественные шины можно также определить по трещинам, расслоению протектора, вздутиям и пузырям на боковинах. Еще один тревожный признак, в случае покупки б/у шин, — следы некачественного ремонта.

Ранее владелец детейлинг-студии Владимир Анучин заявил, что летом стоит озаботиться покупкой зимних шин. По его словам, приобретая их в несезон, можно значительно сэкономить. Самое выгодное время для этого — июль и август.

