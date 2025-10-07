Картофельная запеканка с травами, сыром и морковью. Готовим шедевр из простых продуктов!

Картофельная запеканка с травами, сыром и морковью. Готовим шедевр из простых продуктов!

Картофельная запеканка с травами, сыром и морковью. Готовим шедевр из простых продуктов! Ее главное преимущество в том, что она невероятно вкусна не только горячей, но и полностью остывшей, что делает ее идеальной для пикников и фуршетов.

Ингредиенты:

Картофель — 400 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр твердый — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Итальянские травы — 1 ст. л.

Молоко — 1/2 стакана

Приготовление

Очистите картофель и морковь, натрите их на крупной терке. Добавьте горячее молоко, разбейте яйцо, добавьте измельченный на терке сыр, итальянские травы, соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте массу. Теперь мелко нарежьте репчатый лук и чеснок, обжарьте их в разогретом растительном масле на сковороде. Соедините обжаренные лук и чеснок с основной картофельно-морковной массой и снова хорошо перемешайте. Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и присыпьте мукой или панировочными сухарями для лучшего отделения запеканки, затем выложите в нее подготовленную овощную массу и разровняйте поверхность. Отправьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 1 час.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.