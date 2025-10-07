Картофельная запеканка с травами, сыром и морковью. Готовим шедевр из простых продуктов! Ее главное преимущество в том, что она невероятно вкусна не только горячей, но и полностью остывшей, что делает ее идеальной для пикников и фуршетов.
Ингредиенты:
- Картофель — 400 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Итальянские травы — 1 ст. л.
- Молоко — 1/2 стакана
Приготовление
- Очистите картофель и морковь, натрите их на крупной терке. Добавьте горячее молоко, разбейте яйцо, добавьте измельченный на терке сыр, итальянские травы, соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте массу. Теперь мелко нарежьте репчатый лук и чеснок, обжарьте их в разогретом растительном масле на сковороде.
- Соедините обжаренные лук и чеснок с основной картофельно-морковной массой и снова хорошо перемешайте. Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и присыпьте мукой или панировочными сухарями для лучшего отделения запеканки, затем выложите в нее подготовленную овощную массу и разровняйте поверхность. Отправьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 1 час.
Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.