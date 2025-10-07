Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:00

Картофельная запеканка с травами, сыром и морковью. Готовим шедевр из простых продуктов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с травами, сыром и морковью. Готовим шедевр из простых продуктов! Ее главное преимущество в том, что она невероятно вкусна не только горячей, но и полностью остывшей, что делает ее идеальной для пикников и фуршетов.

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Итальянские травы — 1 ст. л.
  • Молоко — 1/2 стакана

Приготовление

  1. Очистите картофель и морковь, натрите их на крупной терке. Добавьте горячее молоко, разбейте яйцо, добавьте измельченный на терке сыр, итальянские травы, соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте массу. Теперь мелко нарежьте репчатый лук и чеснок, обжарьте их в разогретом растительном масле на сковороде.
  2. Соедините обжаренные лук и чеснок с основной картофельно-морковной массой и снова хорошо перемешайте. Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и присыпьте мукой или панировочными сухарями для лучшего отделения запеканки, затем выложите в нее подготовленную овощную массу и разровняйте поверхность. Отправьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 1 час.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

Читайте также
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика
Общество
Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак
Общество
Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак
Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный
Общество
Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный
картошка
картофель
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.