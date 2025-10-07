Овсянка, яйцо и какао: готовим обалденный овсяноблин с начинкой! Идеальный завтрак для тех, кто любит полезные и вкусные десерты! Этот шоколадный овсяноблин сочетает в себе нежность творожной начинки, сладость банана и насыщенный вкус какао. Блюдо готовится всего за 10 минут.

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 30 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Молоко — 4 ст. л.

Какао-порошок — 1/2 ст. л.

Творог мягкий — 100 г

Банан — 1/2 шт.

Мед — по вкусу

Приготовление

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния крупной крошки, добавьте какао-порошок, яйцо и молоко. Тщательно перемешайте все ингредиенты венчиком до образования однородного шоколадного теста. Разогрейте антипригарную сковороду и вылейте на нее тесто, равномерно распределив его по всей поверхности. Обжаривайте блин примерно 2-3 минуты с одной стороны до готовности, затем аккуратно переверните и поджарьте еще 2 минуты с другой стороны. Готовый шоколадный блин выложите на тарелку, одну его половину обильно смажьте мягким творогом, сверху разложите тонко нарезанные кружочки банана. Накройте начинку второй половиной блина.

Ранее мы готовили американские панкейки. Жарим на сухой сковороде и получаем классику на завтрак.