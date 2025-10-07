Американские панкейки — жарим на сухой сковороде: классика на завтрак. Эти невероятно воздушные и золотистые панкейки станут идеальным началом вашего дня! С хрустящей корочкой снаружи и нежной пушистой текстурой внутри, они обладают тонким сладковатым вкусом, который прекрасно сочетается с кленовым сиропом, свежими ягодами или взбитыми сливками.

Ингредиенты

Мука — 2 стакана (320–330 граммов)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 5 ст. л.

Молоко — 250 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 10 г

Ванилин — 1 пакетик

Соль — щепотка

Приготовление

В глубокой миске смешайте просеянную муку с сахаром, разрыхлителем, ванилином и щепоткой соли. В отдельной емкости взбейте яйца с молоком до однородной массы, затем влейте растительное масло и снова тщательно перемешайте. Соедините жидкие ингредиенты с сухой смесью и аккуратно перемешайте до получения гладкого теста без комочков. Дайте тесту отдохнуть 5–10 минут для большей пышности. Разогрейте сковороду на среднем огне, затем убавьте до минимума. Выливайте тесто порциями примерно по 1/4 стакана, формируя ровные круги. Жарьте панкейки 1,5–2 минуты до появления пузырьков на поверхности, затем переверните и готовьте еще около 1 минуты до золотистого цвета. Подавайте горячими с любимыми топпингами!

