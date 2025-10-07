Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 07:00

Американские панкейки — жарим на сухой сковороде: классика на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американские панкейки — жарим на сухой сковороде: классика на завтрак. Эти невероятно воздушные и золотистые панкейки станут идеальным началом вашего дня! С хрустящей корочкой снаружи и нежной пушистой текстурой внутри, они обладают тонким сладковатым вкусом, который прекрасно сочетается с кленовым сиропом, свежими ягодами или взбитыми сливками.

Ингредиенты

  • Мука — 2 стакана (320–330 граммов)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 5 ст. л.
  • Молоко — 250 мл
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте просеянную муку с сахаром, разрыхлителем, ванилином и щепоткой соли. В отдельной емкости взбейте яйца с молоком до однородной массы, затем влейте растительное масло и снова тщательно перемешайте. Соедините жидкие ингредиенты с сухой смесью и аккуратно перемешайте до получения гладкого теста без комочков. Дайте тесту отдохнуть 5–10 минут для большей пышности.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне, затем убавьте до минимума. Выливайте тесто порциями примерно по 1/4 стакана, формируя ровные круги. Жарьте панкейки 1,5–2 минуты до появления пузырьков на поверхности, затем переверните и готовьте еще около 1 минуты до золотистого цвета. Подавайте горячими с любимыми топпингами!

Ранее мы готовили шикарный рецепт блинов на сметане. Вкуснятина на завтрак и перекус.

панкейки
оладьи
простой рецепт
завтрак
Америка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча жителей российского региона столкнулись с блэкаутом из-за ВСУ
Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю
Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию
В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии
Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов
В Британии узнали об ограничениях поездок российских дипломатов внутри ЕС
Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?
Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября
Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом
«Меня всю высосали»: певица Слава со слезами на глазах раскрыла свой секрет
Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика
В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk
Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»
Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь
Арестовича переобъявили в розыск в России
Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам
Глава ЕК призвала ЕС вникнуть в речь Путина на «Валдае»
Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.