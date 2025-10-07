Стекло начало рушится во время полета Ан-24 над Красноярском

Стекло начало рушится во время полета Ан-24 над Красноярском Самолет Ан-24 с поврежденной кабиной совершил посадку в Черемшанке

В Красноярске совершил посадку Ан-24 с поломкой в кабине, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Самолет авиакомпании «Красавиа» выполнял рейс Светлогорск — Красноярск, когда получил повреждение бокового стекла кабины экипажа.

Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа, — уточнили в прокуратуре.

В авиакомпании, что разрушение стекла произошло за 60 км до посадки в аэропорту под Красноярском. Никто из пассажиров не пострадал. Представители «Красавиа» проведут собственную проверку случившегося. Произошедшее также расследует Красноярская транспортная прокуратура.

Ранее британец Рубен Джереми Финн испортил полет своим попутчикам. Мужчину задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Финн и его спутница начали целоваться сразу после взлета, а затем перешли к решительным сексуальным действиям прямо на глазах у 48 пассажиров. После приземления мужчину приговорили к шести месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.