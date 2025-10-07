Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:06

Стекло начало рушится во время полета Ан-24 над Красноярском

Самолет Ан-24 с поврежденной кабиной совершил посадку в Черемшанке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске совершил посадку Ан-24 с поломкой в кабине, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Самолет авиакомпании «Красавиа» выполнял рейс Светлогорск — Красноярск, когда получил повреждение бокового стекла кабины экипажа.

Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа, — уточнили в прокуратуре.

В авиакомпании, что разрушение стекла произошло за 60 км до посадки в аэропорту под Красноярском. Никто из пассажиров не пострадал. Представители «Красавиа» проведут собственную проверку случившегося. Произошедшее также расследует Красноярская транспортная прокуратура.

Ранее британец Рубен Джереми Финн испортил полет своим попутчикам. Мужчину задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Финн и его спутница начали целоваться сразу после взлета, а затем перешли к решительным сексуальным действиям прямо на глазах у 48 пассажиров. После приземления мужчину приговорили к шести месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.

самолеты
Ан-24
авиакомпании
Красноярск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.