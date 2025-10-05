Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 15:47

Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу

Daily Mail: британец занялся петтингом с девушкой на глазах у всего самолета

Фото: Pius Koller/Global Look Press

Британца Рубена Джереми Финна задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand, передает Daily Mail. После приземления мужчину приговорили к шести месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.

Финн и его спутница начали целоваться сразу после взлета, а затем перешли к другим сексуальным действиям. Британец засунул руки в бюстгальтер, а потом в брюки подруги — все происходило на глазах у 48 пассажиров.

Бортпроводники потребовали прекратить непристойное поведение и доложили о происшествии пилоту. Пара попыталась притвориться спящей, однако позже «игры» продолжились.

Ранее в Индии армейский чиновник Ритеш Кумар Сингх устроил драку с персоналом аэропорта Сринагара, отказавшись оплатить перевес ручной клади. Конфликт привел к тяжелейшим травмам у сотрудников авиакомпании SpiceJet. Офицер проигнорировал требования и попытался пройти к самолету без полной регистрации.

До этого экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после перепалки с бортпроводницей. Бывший спортсмен занял кресло у аварийного выхода. Стюардесса попросила спортсмена освободить место, однако он не стал этого делать. По его словам, бортпроводница вела себя очень грубо, хотя поводов не было.

