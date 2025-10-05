Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу Daily Mail: британец занялся петтингом с девушкой на глазах у всего самолета

Британца Рубена Джереми Финна задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand, передает Daily Mail. После приземления мужчину приговорили к шести месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.

Финн и его спутница начали целоваться сразу после взлета, а затем перешли к другим сексуальным действиям. Британец засунул руки в бюстгальтер, а потом в брюки подруги — все происходило на глазах у 48 пассажиров.

Бортпроводники потребовали прекратить непристойное поведение и доложили о происшествии пилоту. Пара попыталась притвориться спящей, однако позже «игры» продолжились.

