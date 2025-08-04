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04 августа 2025 в 21:52

Индийский чиновник учинил дебош при посадке на самолет

TI: индийский чиновник жестоко избил персонал аэропорта из-за платы за багаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Индии армейский чиновник Ритеш Кумар Сингх устроил жестокую драку с персоналом аэропорта Сринагара, отказавшись оплатить перевес ручной клади. Как стало известно Times of India, конфликт привел к тяжелейшим травмам у сотрудников авиакомпании SpiceJet. Офицер проигнорировал требования и попытался пройти к самолету без полной регистрации.

Когда наземный персонал попытался остановить Сингха, тот, по данным авиакомпании, стал крайне агрессивен и напал на четырех человек. Полиции и охране с трудом удалось остановить разъяренного чиновника, который продолжал атаковать даже после их вмешательства.

Один сотрудник SpiceJet потерял сознание и упал на пол, но пассажир продолжал пинать и бить потерявшего сознание сотрудника. У другого сотрудника открылось кровотечение из носа и рта после того, как он получил сильный удар ногой в челюсть, когда наклонился, чтобы помочь потерявшему сознанию коллеге, — сообщил представитель авиакомпании.

Сам Сингх утверждает, что стал жертвой провокации, и подал встречную жалобу. SpiceJet передала видео инцидента полиции и начала процедуру внесения офицера в черный список. Министерство обороны Индии заявило о тщательном изучении ситуации и готовности принять меры, подчеркнув приверженность высоким стандартам дисциплины.

Ранее сотрудники транспортной полиции составили статистический портрет пассажиров, чаще всего нарушающих порядок во время авиаперелетов. Большинство инцидентов связано с мужчинами среднего возраста, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

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