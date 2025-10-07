Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:03

Бурятский фельдшер скорой помощи спасла младенца после остановки дыхания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ фельдшер скорой помощи Ирина Кузнецова спасла месячного ребенка, у которого остановилось дыхание, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Минздрав. Изначально младенцу вызвали медицинскую помощь из-за чихания, кашля и отказа от грудного молока.

Реанимационные мероприятия понадобились по пути в стационар, когда ребенок внезапно перестал дышать. Младенца успешно доставили в Республиканскую инфекционную больницу.

В учреждении состояние ребенка наконец удалось стабилизировать. После курса лечения его выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь состояние младенца отслеживает участковый педиатр.

Ранее московские хирурги спасли ребенка с двумя патологиями, выполнив две операции, одну из них — еще до его рождения, сообщает московский департамент здравоохранения. Внутриутробную операцию провели на сердце малыша через микропроколы с помощью сверхточного оборудования.

