Бурятский фельдшер скорой помощи спасла младенца после остановки дыхания

В Улан-Удэ фельдшер скорой помощи Ирина Кузнецова спасла месячного ребенка, у которого остановилось дыхание, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Минздрав. Изначально младенцу вызвали медицинскую помощь из-за чихания, кашля и отказа от грудного молока.

Реанимационные мероприятия понадобились по пути в стационар, когда ребенок внезапно перестал дышать. Младенца успешно доставили в Республиканскую инфекционную больницу.

В учреждении состояние ребенка наконец удалось стабилизировать. После курса лечения его выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь состояние младенца отслеживает участковый педиатр.

