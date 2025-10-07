Похудевшая на фоне развода Полина Диброва влезла в 18-летнее платье Полина Диброва показала фигуру в платье 2007 года

Блогер Полина Диброва похудела на фоне развода со своим супругом Дмитрием Дибровым и влезла в платье, сшитое 18 лет назад. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимки, на которых позирует в платье кремового цвета с обнаженными плечами и глубоким декольте. В настоящее время звезда отдыхает в Италии.

Это платье я шила специально для конкурса красоты <…> И впервые надела спустя 18 лет <…> Слетало. То ли нервы так сработали, то ли спорт. Но Италия поправит ситуацию однозначно, — поделилась Диброва.

До этого актриса Алина Ланина, известная зрителям по сериалу «СашаТаня», показала снимки в ультракоротком корсетном платье на кровати. Образ она дополнила туфлями с острым мысом, украшениями и объемными волосами. После отдыха в санатории она похудела на семь килограммов. Девушка отказалась от вредной еды, алкоголя и сладкого.

Тем временем сваха Роза Сябитова предположила, что причина развода шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева с женой Валерией Куденковой кроется в эмоциональном взрослении женщины. По ее словам, 28-летняя супруга «переросла эти отношения» и захотела «чего-то другого».