Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика

Открытый мясной пирог с картофельным тестом — готовим европейскую классику. Невероятно сочный пирог с нежным картофельным тестом и ароматной мясной начинкой. Это блюдо сочетает в себе домашний уют и изысканный вкус, идеально подходит для семейного ужина или приёма гостей.
Ингредиенты для теста
- Картофель — 300 г
- Мука пшеничная — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло сливочное — 70 г
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки
- Свинина — 500 г
- Перец болгарский — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сливки 20% — 150 мл
- Яйца — 2 шт.
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Соль, перец, специи — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварите, разомните в пюре. Добавьте яйцо, растопленное масло и соль. Введите муку, замесите эластичное тесто. Распределите по форме с бортиками, охладите 30 минут. Для начинки обжарьте лук с мясом, добавьте перец кубиками, через 5 минут — помидоры без кожицы.
- Смешайте сливки, яйца, томатную пасту и специи. Выложите начинку на основу, залейте заливкой. Выпекайте 35 минут при 190°C. Посыпьте сыром за 10 минут до готовности.
Совет: для аромата добавьте в начинку грибы и розмарин.
