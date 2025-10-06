Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:30

Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика

Открытый мясной пирог с картофельным тестом — готовим европейскую классику. Невероятно сочный пирог с нежным картофельным тестом и ароматной мясной начинкой. Это блюдо сочетает в себе домашний уют и изысканный вкус, идеально подходит для семейного ужина или приёма гостей.

Ингредиенты для теста

  • Картофель — 300 г
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 70 г
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки

  • Свинина — 500 г
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сливки 20% — 150 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отварите, разомните в пюре. Добавьте яйцо, растопленное масло и соль. Введите муку, замесите эластичное тесто. Распределите по форме с бортиками, охладите 30 минут. Для начинки обжарьте лук с мясом, добавьте перец кубиками, через 5 минут — помидоры без кожицы.
  2. Смешайте сливки, яйца, томатную пасту и специи. Выложите начинку на основу, залейте заливкой. Выпекайте 35 минут при 190°C. Посыпьте сыром за 10 минут до готовности.

Совет: для аромата добавьте в начинку грибы и розмарин.

Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.

