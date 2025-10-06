Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика

Открытый мясной пирог с картофельным тестом — готовим европейскую классику. Невероятно сочный пирог с нежным картофельным тестом и ароматной мясной начинкой. Это блюдо сочетает в себе домашний уют и изысканный вкус, идеально подходит для семейного ужина или приёма гостей.

Ингредиенты для теста

Картофель — 300 г

Мука пшеничная — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 70 г

Соль — 1 ч. л.

Для начинки

Свинина — 500 г

Перец болгарский — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Сливки 20% — 150 мл

Яйца — 2 шт.

Паста томатная — 2 ст. л.

Сыр твёрдый — 100 г

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите, разомните в пюре. Добавьте яйцо, растопленное масло и соль. Введите муку, замесите эластичное тесто. Распределите по форме с бортиками, охладите 30 минут. Для начинки обжарьте лук с мясом, добавьте перец кубиками, через 5 минут — помидоры без кожицы. Смешайте сливки, яйца, томатную пасту и специи. Выложите начинку на основу, залейте заливкой. Выпекайте 35 минут при 190°C. Посыпьте сыром за 10 минут до готовности.

Совет: для аромата добавьте в начинку грибы и розмарин.

Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.