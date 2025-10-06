Говядина по-самарски — вкуснейший гуляш по-особенному. Добавляем один необычный ингредиент — маринованные огурцы. Нежнейшая говядина со сметанным соусом. Сытное второе блюдо с ярким вкусом и аппетитным ароматом.
Ингредиенты
- Говядина — 800 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Огурцы маринованные — 3 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Сметана — 3 ст. л.
- Кориандр молотый — 0,5 ч. л.
- Вода — 100-150 мл
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Говядину нарезать небольшими кусочками и обжарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Добавить нарезанный полукольцами лук и пассеровать до мягкости. Добавить нарезанные соломкой маринованные огурцы, молотый кориандр, сметану и выдавить чеснок.
- Влить воду, чтобы покрыла мясо наполовину, посолить, поперчить и тушить под крышкой на медленном огне 1-1,5 часа до мягкости мяса. При необходимости подливать воду в процессе тушения. Подавать с любым гарниром.
Ранее мы готовили говядину по-кремлевски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту.