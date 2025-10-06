Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:00

Говядина по-самарски — вкуснейший гуляш по-особенному. Добавляем один необычный ингредиент

Говядина по-самарски — вкуснейший гуляш по-особенному. Добавляем один необычный ингредиент — маринованные огурцы. Нежнейшая говядина со сметанным соусом. Сытное второе блюдо с ярким вкусом и аппетитным ароматом.

Ингредиенты

  • Говядина — 800 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Огурцы маринованные — 3 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Кориандр молотый — 0,5 ч. л.
  • Вода — 100-150 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Говядину нарезать небольшими кусочками и обжарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Добавить нарезанный полукольцами лук и пассеровать до мягкости. Добавить нарезанные соломкой маринованные огурцы, молотый кориандр, сметану и выдавить чеснок.
  2. Влить воду, чтобы покрыла мясо наполовину, посолить, поперчить и тушить под крышкой на медленном огне 1-1,5 часа до мягкости мяса. При необходимости подливать воду в процессе тушения. Подавать с любым гарниром.

Ранее мы готовили говядину по-кремлевски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту.

