Говядина по-кремлёвски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту

Говядина по-кремлёвски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту

Говядина по-кремлёвски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту! Ароматный луково-сливочный соус и грузинская приправа создают неповторимый вкус, достойный настоящего праздничного стола!

Ингредиенты

Говядина (лопатка/оковалок) – 1 кг

Лук репчатый – 3-4 крупных головки

Масло сливочное – 100 г

Вода – 70 мл

Уксус 9% – 2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Чеснок – 3 зубчика

Уцхо-сунели – 1 ч. л.

Перец чёрный молотый – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Приготовление

Мясо промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками (5×5 см). Лук нашинкуйте полукольцами. В толстостенной кастрюле растопите масло, обжарьте лук до прозрачности (5-7 минут). Добавьте мясо и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон. Влейте воду, уксус, добавьте сахар и специи. Тушите под крышкой на минимальном огне 1,5-2 часа, пока мясо не начнёт распадаться на волокна. За 10 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Ранее мы готовили пирамидки из кабачков с фаршем — легкий и сытный ужин!