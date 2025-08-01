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01 августа 2025 в 12:30

Говядина по-кремлёвски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Говядина по-кремлёвски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту! Ароматный луково-сливочный соус и грузинская приправа создают неповторимый вкус, достойный настоящего праздничного стола!

Ингредиенты

  • Говядина (лопатка/оковалок) – 1 кг
  • Лук репчатый – 3-4 крупных головки
  • Масло сливочное – 100 г
  • Вода – 70 мл
  • Уксус 9% – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Уцхо-сунели – 1 ч. л.
  • Перец чёрный молотый – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Мясо промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками (5×5 см). Лук нашинкуйте полукольцами.
  2. В толстостенной кастрюле растопите масло, обжарьте лук до прозрачности (5-7 минут). Добавьте мясо и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон.
  3. Влейте воду, уксус, добавьте сахар и специи. Тушите под крышкой на минимальном огне 1,5-2 часа, пока мясо не начнёт распадаться на волокна.
  4. За 10 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Ранее мы готовили пирамидки из кабачков с фаршем — легкий и сытный ужин!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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