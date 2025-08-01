Говядина по-кремлёвски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту! Ароматный луково-сливочный соус и грузинская приправа создают неповторимый вкус, достойный настоящего праздничного стола!
Ингредиенты
- Говядина (лопатка/оковалок) – 1 кг
- Лук репчатый – 3-4 крупных головки
- Масло сливочное – 100 г
- Вода – 70 мл
- Уксус 9% – 2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Уцхо-сунели – 1 ч. л.
- Перец чёрный молотый – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Приготовление
- Мясо промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками (5×5 см). Лук нашинкуйте полукольцами.
- В толстостенной кастрюле растопите масло, обжарьте лук до прозрачности (5-7 минут). Добавьте мясо и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон.
- Влейте воду, уксус, добавьте сахар и специи. Тушите под крышкой на минимальном огне 1,5-2 часа, пока мясо не начнёт распадаться на волокна.
- За 10 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок.
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