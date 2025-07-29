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29 июля 2025 в 12:30

Пирамидки из кабачков с фаршем — легкий и сытный ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирамидки из кабачков с фаршем – легкий и сытный ужин! Этот простой рецепт идеально подойдет для полезного ужина – готовим один раз и наслаждаемся вкусным блюдом!

Ингредиенты (2 порции)

  • Кабачки – 500 г
  • Фарш (говяжий/куриный/индюшиный) – 250 г
  • Помидоры – 150 г
  • Сыр (30% жирности) – 30 г
  • Сметана 10% – 50 г
  • Соль, специи – по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кольцами и выложите на противень, застеленный пергаментом. Посолите и поперчите кабачки. Сверху выложите фарш, слегка прижимая его к каждому кружочку.
  2. Помидоры нарежьте дольками и разложите поверх фарша. Сверху еще колечко кабачка, Смажьте сметаной и посыпьте любимыми специями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25 минут.
  3. Достаньте противень, посыпьте кабачки натертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, пока сыр не расплавится.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Хрустящие маринованные кабачки — вкус лета в каждой банке.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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