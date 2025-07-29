Пирамидки из кабачков с фаршем – легкий и сытный ужин! Этот простой рецепт идеально подойдет для полезного ужина – готовим один раз и наслаждаемся вкусным блюдом!
Ингредиенты (2 порции)
- Кабачки – 500 г
- Фарш (говяжий/куриный/индюшиный) – 250 г
- Помидоры – 150 г
- Сыр (30% жирности) – 30 г
- Сметана 10% – 50 г
- Соль, специи – по вкусу
Приготовление
- Кабачки нарежьте кольцами и выложите на противень, застеленный пергаментом. Посолите и поперчите кабачки. Сверху выложите фарш, слегка прижимая его к каждому кружочку.
- Помидоры нарежьте дольками и разложите поверх фарша. Сверху еще колечко кабачка, Смажьте сметаной и посыпьте любимыми специями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25 минут.
- Достаньте противень, посыпьте кабачки натертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, пока сыр не расплавится.
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