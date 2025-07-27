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27 июля 2025 в 05:45

Закатка на зиму! Хрустящие маринованные кабачки — вкус лета в каждой банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закатка на зиму! Хрустящие маринованные кабачки — вкус лета в каждой банке! Этот простой рецепт позволит вам сохранить нежность и свежесть молодых кабачков на всю зиму. Пикантные, в меру острые или сладковатые — вы можете легко регулировать вкус, добавляя любимые специи.

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 2,5 кг (с тонкой кожицей)
  • Укроп свежий — 1 большой пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Листья хрена — 3–4 шт.
  • Листья черной смородины — 6 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец душистый горошком — 9–12 шт.

Для маринада

  • Вода — 2 л
  • Уксус 9% — 140 мл
  • Сахар — 125 г
  • Соль — 100 г

Приготовление

  1. Подготовьте банки: тщательно вымойте и простерилизуйте. На дно каждой литровой банки положите по 1 веточке укропа, петрушки, 1 листу хрена, 2 листам смородины, 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листу и 3–4 горошинам душистого перца.
  2. Кабачки вымойте и нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см. Если кожица грубая — очистите. Плотно уложите в банки.
  3. Приготовьте маринад: в кастрюле смешайте воду, соль и сахар, доведите до кипения. Добавьте уксус, сразу снимите с огня.
  4. Залейте кабачки горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут. Закатайте, переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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