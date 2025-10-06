Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали Комитет здравоохранения анонсировал проверку после смерти жителя Волжского

Комитет здравоохранения Волгоградской области анонсировал проведение проверки после смерти жителя Волжского, которому два раза отказали в госпитализации, пишет РИА Новости. В ведомстве добавили, что ситуация взята на контроль.

Комитет здравоохранения взял на контроль данную ситуацию. Будет проведена проверка, — рассказали агентству.

Ранее умер 43-летний Сергей Дуюнов, которому медики дважды отказали в госпитализации. После ухудшения самочувствия мужчина обратился за помощью, однако врачи скорой помощи поставили ему диагноз «остеохондроз» и не стали забирать в больницу. Когда состояние резко ухудшилось, супруга отвезла его в медучреждение сама, но там их несколько часов перенаправляли между больницами. Позднее у Дуюнова обнаружили аневризму аорты. Он не дожил до операции.

До этого в Бурятии главный врач онкологического диспансера уволилась после операции, во время которой пациентке по ошибке удалили здоровую почку. Также от работы отстранили рентген-лаборанта, а другим медработникам вынесли дисциплинарные взыскания.