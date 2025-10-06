Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:28

Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали

Комитет здравоохранения анонсировал проверку после смерти жителя Волжского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет здравоохранения Волгоградской области анонсировал проведение проверки после смерти жителя Волжского, которому два раза отказали в госпитализации, пишет РИА Новости. В ведомстве добавили, что ситуация взята на контроль.

Комитет здравоохранения взял на контроль данную ситуацию. Будет проведена проверка, — рассказали агентству.

Ранее умер 43-летний Сергей Дуюнов, которому медики дважды отказали в госпитализации. После ухудшения самочувствия мужчина обратился за помощью, однако врачи скорой помощи поставили ему диагноз «остеохондроз» и не стали забирать в больницу. Когда состояние резко ухудшилось, супруга отвезла его в медучреждение сама, но там их несколько часов перенаправляли между больницами. Позднее у Дуюнова обнаружили аневризму аорты. Он не дожил до операции.

До этого в Бурятии главный врач онкологического диспансера уволилась после операции, во время которой пациентке по ошибке удалили здоровую почку. Также от работы отстранили рентген-лаборанта, а другим медработникам вынесли дисциплинарные взыскания.

