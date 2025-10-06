Директор Кашпировского опроверг слухи о госпитализации врача

Слухи о госпитализации известного психотерапевта Анатолия Кашпировского — просто ересь, заявил 360.ru директор врача. По его словам, у Кашпировского нет проблем со здоровьем.

Ересь просто. Давно он уже никуда и ничего. Я только от вас услышал об этом. Тьфу-тьфу, все слава Богу. Ерунда какая-то, — высказался представитель Кашпировского.

Ранее звезда фильмов «Брат» и «Жмурки» Виктор Сухоруков опроверг слухи о своей госпитализации из-за болей в груди. Он назвал это «ложной и непрофессиональной информацией».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров публично опроверг слухи о своем плохом самочувствии. В ходе рабочего совещания руководитель региона подчеркнул, что в первую очередь говорит это «врагам».