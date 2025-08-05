Кадыров раскрыл состояние своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично опроверг слухи о своем плохом самочувствии. В ходе рабочего совещания, опубликованного в его Telegram-канале, руководитель региона подчеркнул, что в первую очередь говорит это «врагам».

Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям, — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что в республике усилили борьбу с клеветой и дезинформацией в социальных сетях. По его словам, меры направлены на выявление и пресечение таких действий как в регионе, так и за его пределами.

До этого Кадыров опубликовал видео своей тренировки, опровергая слухи о происшествии на турецком пляже. Турецкие СМИ писали, что политику стало плохо во время купания, после чего его якобы госпитализировали. Позже дочь Кадырова опубликовала в своих соцсетях фотографию с моря в Бодруме. Однако ничего о самочувствии отца она не сообщила.