В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера Депутат Чепа: действующее правительство Франции ведет страну к пропасти

Работа действующего французского правительства ведет страну к краху, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя отставку премьер-министра страны Себастьяна Лекорню. По его словам, в настоящее время кабинет президента Франции Эммануэля Макрона сталкивается с неудачами и во внутренней, и во внешней политике.

Ситуация для Франции складывается неприятная — как политическая, так и экономическая. В стране идет регулярная смена премьеров. Макрон еле удерживает власть, и недовольство людей переходит все допустимые границы. Следующее правительство должно сделать выводы из предыдущих ошибок. Мы понимаем, что партия войны, в которой находятся Макрон и его команда, ведут страну к пропасти, — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что продолжение текущего курса может привести к глубокому кризису в стране. По словам депутата, Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении украинского конфликта.

Эта санкционная война, организованная Западом вместе с Соединенными Штатами Америки, привела Европу к кризису. Так что страдает не только Франция, но и многие другие государства ЕС, — заключил Чепа.

Ранее эксперт по французской политике Юрий Рубинский заявил, что Макрону будет непросто сохранить власть. По его мнению, после ухода Лекорню у президента не останется надежной опоры в правительстве.